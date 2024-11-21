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    機車長猝逝駕駛座遺體專列送返家 台鐵人員列隊行舉手禮送別

    林姓機車長猝死駕駛室內，檢方今天相驗初判為心因性休克，台鐵花蓮站今下午安排專列送他及陪同家屬回家，主管人員列隊舉手致敬。（記者花孟璟攝）

    林姓機車長猝死駕駛室內，檢方今天相驗初判為心因性休克，台鐵花蓮站今下午安排專列送他及陪同家屬回家，主管人員列隊舉手致敬。（記者花孟璟攝）

    2024/11/21 17:19

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕「安心回去、一路好走」！台鐵公司54歲林姓機車長昨天早上駕駛4021次和平往樹林區間快車，發車前不幸昏倒在駕駛座送醫後不治，今天檢方相驗遺體後初判是心因性休克，下午安排專列由台鐵花蓮站出發，將機車長遺體與家屬送回家。全國火車駕駛產業工會理事長黃榮華說，希望台鐵公司完善乘務員健康檢查，提高相關經費。

    今天下午2點多，在台鐵服務25年，堅守工作崗位不幸猝死駕駛室的林姓機車長遺體送上專列，台鐵花蓮機務段主管、乘務員、工會列隊迎接，眾人舉手致敬、高呼「安心回去、一路好走」表達對林姓機車長的敬意。

    台鐵公司說明，林機車長為動力車駕駛員，在工作任務未完成即突發去逝，且遺孀說明家中兩代都是台鐵人，林父也是台鐵局退休，由於工作沒有完成就突然去世，在家屬請求下，公司今天專案辦理，在花蓮車站安排專列讓林機車長遺體上車，抵達宜蘭機務段後，再由家屬代替他繳交工作報單，代表下班、圓滿完成人生最後工作任務。

    台鐵公司也說， 第一時間已成立關懷小組陪同家屬處理後續事宜，「感謝同仁盡忠職守，直到最後」，公司也將持續派員關懷其家屬，期能早日走出傷痛。

    全國火車駕駛產業工會理事長黃榮華說，看到司機夥伴在工作崗位上突然離別，真的非常訝異、不捨。林姓機車長曾任火車司機聯合會幹部、工會會長，與同事相處融洽，對自己工作態度要求嚴謹，目前工會從側面了解，在排班班表、最近就診紀錄、健檢紀錄發現看起來都很正常。

    黃榮華說，台鐵駕駛人員列為鐵道部甲類體位，每年都要健康檢查，但目前現況是所在地的地區醫院不願承標健檢，都是外地巡迴醫療車，不免懷疑體檢品質，希望公司可以在這塊更重視，畢竟台鐵駕駛負責大眾交通運輸，需維持更健康的狀態來從事工作，希望在健檢額度或項目予以調整、提高，也希望公司負起責任，勞資雙方好好協商處理。

    林姓司機員20日上午負責花蓮和平車站的4021次區間快車駕駛，發車前在駕駛室內昏迷，送醫不治宣告死亡，花蓮檢方今天上午安排相驗完畢，主任檢察官廖榮寬表示，初步確認死因疑似為心血管疾病發作導致心因性休克。

    檢方指出，由於事發地點是林姓司機工作場所，已通知勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心進行勞動檢查，並向台鐵公司調取林姓司機員的勞動及健康檢查相關資料，以釐清其勤務安排及健康狀況。

    林姓機車長猝死駕駛室內，台鐵花蓮站今下午安排專列送他及陪同家屬回家，主管人員列隊舉手致敬。（記者花孟璟攝）

    林姓機車長猝死駕駛室內，台鐵花蓮站今下午安排專列送他及陪同家屬回家，主管人員列隊舉手致敬。（記者花孟璟攝）

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