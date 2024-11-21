雲林警示帳戶破6000個 檢警金合作成立「可疑帳戶預警中心」

雲林縣警局、地檢署與縣內金融機構共組「可疑帳戶預警中心」，三方合作從源頭阻斷詐團金流。（記者李文德攝）

2024/11/21 16:58

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣是農業縣，但今年10月份遭詐騙金額仍高達億餘元，且目前為縣內共有1995人、6482個帳戶被列為「警示帳戶」。不過，以往警方列警示帳戶條件需經過被害人報案，確定金融帳戶金流有異才可匡列，難以從源頭遏止。為徹底打擊詐欺犯罪，雲林地檢署、縣警局與縣內162間金融機構成立「可疑帳戶預警中心」。雲林地檢署檢察長戴文亮說，將從源頭阻斷詐團命脈。

縣警局統計，8至10月受理詐欺案件共1218件，財損將近5億元。目前為止與金融機構合作成立的「金融機構阻詐區域聯盟」，迄今共有6482個帳戶被列為警示帳戶，全數都是因與詐欺案件相關而被匡列。

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縣警局刑警大隊第二組組長薛琮勛說，當有「被害人報案」，警方受理後經過檢方確認後，才能匡列為警示帳戶，不過，實務上常有受害者不報案，人頭帳戶不斷有金流竄動，導致更多受害者財產損失，故從源頭遏阻金流，更是重中之重。

雲林地檢署、縣警局與縣內162間金融機構今天正式成立雲林「可疑帳戶預警中心」，高檢署台南分署檢察長黃玉垣、雲檢檢察長戴文亮、主任檢察官黃立夫、縣警局副分局長陳瑞金，與上百位金融機構代表宣誓，將為民眾守護命脈。

黃立夫說，縣內金融機構第一時間察覺帳戶異常，不需要「被害人報案」，透過通訊群組通報或填寫紙本通報給縣警局，再轉由檢方確認後，就可列為警示帳戶。

戴文亮說，此中心可以早於165反詐騙系統中之被害人報案或詐欺集團成員層轉相關金流時間，保全被害人遭詐款項，使詐欺犯罪無所遁形、更從源頭阻斷詐團金流，守護民眾財產；黃玉垣指出，現在打詐儀表板資料顯示，我國單日受詐金額破億，為持續推展行政院所頒定「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」， 全國各縣市逐步成立預警中心，透過檢、警、金三方合作，共同打擊詐欺犯罪。

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