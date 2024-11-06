高雄68歲婦險被詐百萬積蓄 與警聯手誘出車手逮2嫌

高雄68歲婦人險被詐百萬積蓄，憤與警聯手誘出謝姓女車手。（民眾提供）

2024/11/06 17:20

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄68歲廖姓婦人誤信投資理財話術，被詐團群組自稱理財大師所誆，騙她投資「穩賺不賠」的股票百萬元，還強調獲利驚人，使廖女掉入陷阱，她被三民一分局員警成功阻詐後，一起和警方計誘車手出來，一舉將謝姓女車手（54歲）、監控手陳男（23歲）逮捕歸案。

三民一分局今指出，派出所員警日前成功攔詐，讓廖婦（68歲）免於被詐百萬元，她於10月間加入某投資群組後，群組內有位自稱理財老師教導操作股票，不僅獲利驚人穩賺不賠，對方還積極遊說她進行面交投資款100萬元，廖婦意識可能遭到詐騙，便與員警聯手誘出詐團成員。

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警方立即組成專案小組，告知廖婦將計就計，依歹徒指示前往面交100萬，雙方約好於三民區復興一路上某超商面交，警方則是事先在周遭佈下重兵埋伏，當車手謝女出現取款時，附近埋伏員警一擁而上一當場將謝女逮捕，並在隨身包包內起獲手機及偽造員工識別證、工作機等詐騙工具。

警方另埋伏他處，發現謝女周邊有一名男子不停徘徊觀望，見到謝女遭逮捕後即轉身快步離去，員警立即向前攔下盤查，果然這名陳姓男子（23歲）竟是詐騙集團監控手，負責監視謝女面交取款行動並伺機收取贓款，全案將謝女、陳男等2人依涉嫌詐欺、洗錢防制法案移送地檢署偵辦。

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高雄68歲婦人險被詐百萬積蓄，憤與警聯手逮車手及陳姓監控手。（民眾提供）

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