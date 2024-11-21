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    首頁　>　社會

    台東吉普車衝對向對撞轎車 駕駛噴出送醫不治

    台東市青海路二段車禍現場一片狼藉。（記者劉人瑋攝）

    台東市青海路二段車禍現場一片狼藉。（記者劉人瑋攝）

    2024/11/21 19:44

    首次上稿 17:10
    更新時間 19:44

    〔記者劉人瑋／台東報導〕台東市青海路二段今天下午4點發生對撞車禍，40歲吉普車李姓駕駛超過路中槽化線，與對向轎車相撞，車頭撞爛，壯碩的李姓駕駛從車窗噴出3公尺，當場失去生命跡象，送醫不幸不治。

    車禍發生在青海路二段南下車道，北上的吉普車偏向時，後方廂型車見狀慢慢移往外側車道，依然躲不過，吉普車相撞後反彈，又撞到廂型車。車內女乘客輕傷、吉普車李姓駕駛重傷、3車受損。確切肇事原因仍待警方調查釐清。

    肇事吉普車後方廂型車雖閃避到外側車道，但從行車紀錄器可見，所有車輛車速都不快，在外側車道的吉普車毫無預兆就切到內車道，廂車駕駛本以為吉普車未打方向燈就亂換車道，發現吉普車駕駛狀況有問題，切到外側車道，距離吉普車5公尺左右。

    吉普車卻突然切入逆向車道，接著吉普車駕駛在碰撞中彈起、車頭甩向右方，吉普車駕駛座則在車門噴出。從現場可見，連對撞的轎車頭也留下大片死者血跡，轎車駕駛說，自己當時結束花蓮遊，正準備與女友南下高雄，當下自己也趕緊閃避，死者在撞擊前似乎猛然發現不對、試著調轉車頭，但已來不及。

    轎車撞擊點在駕駛座一帶，車頭全毀，但車上兩人都有繫安全帶，而且車速沒過快，轎車駕駛女友送醫幸無大礙。但吉普車駕駛在強烈撞擊中飛出車外、直摔地面。經查3車除死者仍需抽血查明酒精反應，另2名駕駛都沒有酒駕。

    吉普車與轎車車頭撞爛。（記者劉人瑋攝）

    吉普車與轎車車頭撞爛。（記者劉人瑋攝）

    吉普車越過槽化線與轎車對撞。（記者劉人瑋攝）

    吉普車越過槽化線與轎車對撞。（記者劉人瑋攝）

    吉普車與轎車對撞。（記者劉人瑋攝）

    吉普車與轎車對撞。（記者劉人瑋攝）

    吉普車偏向，撞擊後駕駛噴出。（民眾提供）

    吉普車偏向，撞擊後駕駛噴出。（民眾提供）

    吉普車偏向，撞擊後駕駛噴出。（民眾提供）

    吉普車偏向，撞擊後駕駛噴出。（民眾提供）

    現場一片狼藉。（記者劉人瑋攝）

    現場一片狼藉。（記者劉人瑋攝）

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