台中今年詐騙財損逾128億元2.5萬多件 每小時3.48件

台中市警局今天公布今年1月至10月詐騙案件概況。（警方提供）

2024/11/06 15:35

〔記者許國楨／台中報導〕太驚人數據！為了讓國人掌握詐騙案件概況，警政署今年9月開始，以「打詐儀表板」公布全台各地詐情，台中市警局今天公布今年1月至10月，台中市有2.5萬多件詐騙案件，財損超過128億元，平均每小時發生3.48件，也製作「全民防詐手冊」相關宣導片，希藉此提升市民的反詐意識。

台中市警局今天召開「台中詐情分析即時報 警民齊心向詐欺宣戰」記者會，局長李文章表示，打擊詐欺犯罪是當前治安重點工作，為配合中央建立打詐儀表板，每日公布全國詐情政策，特別針對台中市今年詐騙案件發生現況分析，透過實際案例說明，提升市民防詐意識。

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經統計，台中市今年1月至10月，共發生2萬5409件詐騙案，財損金額達128億976萬餘元，換算平均每小時市民會遭遇3.48件詐欺案，損失176萬元，若以行政區分析，以北屯區、西屯區、南屯區及大里區為案件高發地區，顯見詐騙案件確實嚴重影響及戕害市民生活，造成極大財產損失。

另就詐騙手法分析，台中市民易發生的前3名高發案件手法，包括假（交友）投資、解除分期付款（假買家騙賣家）及假網拍等三類，其中值得市民關注的是假（交友）投資，該手法件數或財損皆位居各類手法首位，今年台中市被害人在假（交友）投資詐騙案，損失已有101億9520萬元，占財損總額將近8成。

警方提醒，詐騙集團經常偽造名人投資廣告，誘騙被害人加入投資群組，一系列「養、套、殺」手法坑殺，洪姓市民就是透過FB廣告獲知投資訊息，遵循假投顧老師指令載入假的投資APP，殊不知獲利數據都是詐團後台控制，看著不斷獲利持續投入本金，待欲出金時才發現一切都是假，但為時已晚，也損失了8千多萬元。

市警局強調，如實呈現詐欺狀況並分析詐騙手法，期能提高市民警覺心，不再輕易遭受詐騙，警方除積極打詐，更結合第三方力量如金融機構、超商及民間團體，共同建立防護網，同時也呼籲民眾受騙能勇敢站出來報案，並與警方共同合作，防止下一位被害人出現，齊心對抗詐騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

台中市警局長李文章親自主持記者會。（警方提供）

台中市警局推出全民防詐手冊，提醒市民反詐。（警方提供）

假投資位居各類詐騙手法首位。（警方提供）

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