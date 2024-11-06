台鹽綠能弊案逆轉！前副總郭政瑋、晁暘負責人戴妤倩收押禁見

涉台鹽綠能弊案的前副總經理郭政瑋、晁暘開發公司負責人戴妤倩，南院裁定收押禁見。（資料照，記者王俊忠攝）

2024/11/06 16:30

〔記者王俊忠／台南報導〕台鹽綠能公司前副總經理郭政瑋，及晁暘開發公司負責人戴妤倩等2人，涉光電產業弊案被台南地檢署聲押；台南地院2度開聲押庭後請回，南檢提抗告，高等法院台南分院發回南院重裁，台南地院今天（6日）下午裁定郭、戴2人收押禁見。

台南地檢署偵辦台鹽子公司台鹽綠能與民間廠商，涉合謀在南部太陽光電產業舞弊、掏空台鹽資產，10月23日聲押禁見台鹽前董事長陳啟昱、台鹽綠能前總經理蘇坤煌、台綠前副總經理郭政瑋、鴻暉國際公司負責人蘇俊仁、晁暘開發公司負責人戴妤倩。台南地院24日裁定駁回南檢聲押、無保釋放5人，南檢提起抗告，台南高分院撤銷一審原裁定，發回地院重裁。

請繼續往下閱讀...

台南地院於11月1日再開聲押庭，郭、戴兩人依舊被請回，蘇坤煌、蘇俊仁被收押禁見；而陳啟昱沒出庭，台南地院囑託陳啟昱位於高雄旗山住居所的轄區橋頭地檢署代為拘提；南檢已在4日對陳啟昱發布通緝令。

對於台南地院裁定再放郭政瑋、戴妤倩兩人，南檢再提抗告，5日晚間台南高分院發回台南地院重裁；6日下午，台南地院開庭後裁定郭、戴兩人收押禁見。檢方聲押台綠弊案5名被告，其中4人先後收押，僅有陳啟昱在逃，持續追緝中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法