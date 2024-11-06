指金溥聰破壞藍白合被求償600萬 蔡正元出庭再批：豈可攻擊馬英九

蔡正元出庭。 （記者溫于德攝）

2024/11/06 18:34

〔記者溫于德／台北報導〕金溥聰於去年總統選舉期間擔任國民黨候選人侯友宜競辦執行長，他不滿前立委蔡正元公開指他做「假民調」欺騙黨主席朱立倫，還稱他是「破壞藍白合的戰犯」，對蔡正元提告求償600萬元，節目主持人陳文茜應負連帶賠償其中300萬元。台北地院今天二度開庭，金溥聰說自己並未反對「藍白合」；蔡正元則指金溥聰與馬英九建立長久「親密友誼」，豈可對馬英九發出攻擊。

蔡正元說，他發表言論時有向陳文茜查證，事後再向馬英九基金會執行長蕭旭岑查證。陳文茜委任律師說，陳文茜始終沒有提到姓名。

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金溥聰說，依新聞報導可知，他並沒有像蔡正元所說宣布假民調，他說的是「我們努力讓侯友宜的民調回到第二名」，且當時侯的民調第三，他才願意站出來替國民黨輔選，何況要談「藍白合」，一定要把自己的民調拉到第二，否則會被對方嫌棄。

蔡正元指金溥聰在刑庭有錄影帶等證據，讓他可以認知侯友宜的民調處於第三，蔡正元還指金溥聰提出奇奇怪怪的初選辦法，讓他認為是在破壞「藍白合」。金溥聰回應，當時負責偵查的檢察官請他不用出庭，所以他根本不知道有錄影帶，另外，侯友宜在競選後期的民調已經第二，但內部民調一直沒有贏過賴清德，他才會在內部會議說，「我現在是BLUE BLUE憂鬱的藍軍」。

金溥聰也說，他並未反對「藍白合」，他是主張，如果我們是第二，應該由「侯友宜當正、柯文哲當副」，選舉結果也證明他是對的，因為侯贏柯100多萬票。

蔡正元解釋，金溥聰破壞「藍白合」的方式，就是不論藍、白，只要願意就可以去國民黨黨部投票，這種「遊覽車選舉」方式並不公平。至於自己會指金溥聰攻擊馬英九，是因為曾銘宗、李德維這兩位侯辦重要幹部，透過記者會要馬英九不要管閒事，「在國民黨的文化中，以下犯上很少見，如果沒有金溥聰同意，曾、李不敢這樣做」，在政治意義上，等同公然羞辱馬英九。

蔡正元認為，金溥聰曾經擔任馬英九的祕書，兩人建立長久「親密友誼」，金應該有保護馬的責任，豈可攻擊馬英九。

然金溥聰否認曾銘宗、李德維開記者會與他有關，也可請兩人到庭作證，且馬英九沒有出席侯友宜的選前之夜活動，是內部會議的共識決，想法也由侯友宜率先提出。另外，他請幹部逐一提出意見後，所有人都指馬英九經過「信習論」後，恐不適合請馬英九上台；且他身為馬英九的舊屬，從未對馬發表過不敬的言論。

金溥聰、蔡正元庭末均聲請傳喚蕭旭岑作證。蔡正元還要傳喚桃園市議員凌濤作證，原因在於凌濤是拒絕讓馬英九上台的決策10人之1。金溥聰雖不反對傳凌濤出庭，但凌濤當時身為智庫副執行長，並未參與他所說的內部會議，代表凌濤沒有討論馬英九是否於選前之夜上台這件事。

金溥聰補充，內部會議決定選前之夜不請馬英九上台後，侯友宜有對他表示曾致電朱立倫，朱也同意，他也有打電話向朱立倫說明，必要時可傳換朱立倫到庭；金溥聰的律師說，如果要傳凌濤，我方也要傳曾銘宗、李德維，證明金溥聰沒有下令。

金溥聰庭後指蔡正元、陳文茜對他不實攻擊，充滿惡意，兩人還指他「破壞藍白合」，實際上，他在選舉中後期都公開發表聲明，「完全尊重總統候選人的意見」；媒體詢問對「藍白合」破局是否會感慨？金溥聰不想多做評論，再度強調「藍白合」應該以「侯為正、柯為副」，選舉結果證明一切。蔡正元受訪指金溥聰很多行為都在破壞「藍白合」。

金溥聰（右）在律師慶啟人（左）陪同下出庭。（記者溫于德攝）

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