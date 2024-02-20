北市警去年阻詐1657件 假投資詐騙快速增長

電話有詐勿輕信。（記者劉慶侯翻攝）

2024/02/20 22:38

〔記者劉慶侯／台北報導〕根據台北市刑警大隊統計，北市警去年總共阻詐1657件，阻詐金額達17億9589萬元，與前年阻詐1175件、阻詐金額7億4498萬元相較，阻詐件數不僅增加482件，阻詐金額也增加10億元。其中假投資詐騙大幅增加，民眾不可不慎。

根據台北市警統計，去年台北市共有4008件詐騙案，與前年4044件相比，案件數維持在持平水準。不過，財損金額去年共有12億210萬元，與前年8億2503萬元相較，增加了將近4億元。

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警方指出，詐騙集團常用的詐騙手法，去年前3名手法分別是投資詐欺1122件、解除分期付款詐騙655件、一般購物詐欺515件；前年的前3名手法則為投資詐欺716件、一般購物詐欺543件、解除分期付款詐騙517件。由此可見，投資詐欺在近2年案件數始終最多，去年也有大幅增加，是詐騙集團的「最愛」。

至於去年與今年的解除分期付款詐騙與一般購物詐欺案件數，雖然各有消長，但依舊名列這2年詐騙集團常用手法排行版前3名。

警方說，過往單筆詐騙財損金額，多半是「假檢警詐騙」，因為詐騙集團為了規避金融機構行員的關懷提問，會派車手去向被害人面交取款；但有許多被害人中途察覺，會將計就計與警方聯手逮人，因此近期詐騙集團將火力集中在「假投資詐騙」上。

像是去年有一組詐騙集團，透過通訊軟體散播假投資消息，前期以高額利潤吸引民眾上勾，還會正常出金，待民眾大筆加碼後隨即消失。台北市警方在去年7月會同刑事局等單位收網逮人，清查後發現該組詐騙集團以此手法共騙走1億5千多萬元，至少有47人受害，是去年單一集團所犯下財損金額最高的案子。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

假投資真詐欺手法。（記者劉慶侯翻攝）

網路交友詐財。（記者劉慶侯翻攝）

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