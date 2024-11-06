偽造生產溯源QR碼 基隆營養午餐供應商8人認罪獲緩起訴

龍昇蔬果行另名呂姓負責人也被查獲偽造生產溯源產銷履歷標章，向市府詐得43萬9千餘元獎勵金。基隆地檢署考量呂等8人坦承犯行，給予緩起訴處分。 （記者林嘉東攝）

2024/11/06 16:30

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市營養午餐前合約廠商「龍昇蔬果行」不僅肉品涉進口國外雞腿，混充國產雞腿，詐領基隆市政府獎勵金；龍昇另名呂姓負責人也被查獲偽造生產溯源產銷履歷標章，向市府詐得43萬9千餘元獎勵金。基隆地檢署考量呂等8人坦承犯行，且繳回犯罪所得，給予緩起訴處分，但須分別支付國庫3至25萬不等緩起訴處分金。

處分書指出，基隆市龍昇蔬果行另名呂姓負責人，自2022年起採購沒有生產追溯QR Code的冬瓜、番茄、蒲瓜等農產品後，由呂的女兒、盧姓員工擅自印製不知情農民的生產追溯QR Code，黏貼在其採購的農產品外包裝。

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呂男等人製作不實填載送貨單後，佯稱具有生產追溯QR Code的農產品後，將食材運給基隆市18所國中、小作為營養午餐使用，再向市府詐領三章一Q獎勵金43萬9千餘元。

檢廉查出，呂男採購的番茄，2023年2月間被抽驗出農藥「貝芬替」超標，且實際產地也與認證標章產地不符；呂得知後，為使能夠順利詐領獎勵金，夥同郭姓、林姓業者，找願意提供生產追溯QR Code的廖姓農民充作該批番茄的貨主，再謊稱誤貼成他人QR Code，騙過市府人員仍核發獎勵金。

張姓業者2023年間購買沒有國產認證標章小黃瓜，卻黏貼不知情邱姓農民生產追溯QR Code，交付得標國小營養午餐的廠商，結果被驗出農業超標，呂姓父女考量長期與張女合作，便找知情的林姓農民謊稱，超標小黃瓜是林提供，佯裝其餘小黃瓜仍是來自邱姓農民，並製作不實業務估價單取信市府。

檢方認定呂姓父女、盧男和張女涉犯刑法詐欺取財等罪，郭姓和林姓業者、廖姓和林姓農民涉犯幫助詐欺取財等罪，但考量呂等8人坦承犯行，處分呂等人緩起訴處分，但須各支付公庫3萬至25萬元不等緩起訴處分金。

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