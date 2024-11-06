被已婚渣男騙上床又被元配告 法官判受騙妙齡女免賠

曾女被陳男欺騙將近2年，她登門想為陳男慶生，沒想到是陳男的妻子開門，法官認定曾女受騙，判決她不用賠償元配。（示意圖）

2024/11/06 15:58

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市陳姓男子隱瞞自己已婚，與曾姓女子交往將近2年，上床發生性關係，甚至還用配偶欄空白的不實身分證，欺騙曾女結婚，今年5月間曾女到陳男住處，想為陳男慶生，給陳男一個驚喜，沒想到竟是陳男的妻子李姓女子開門，李女事後控告曾女，索賠100萬元，法官卻認為陳男欺騙曾女屬實，陳男甚至傳「今年結婚」、「我還沒有老婆」給曾女，判決曾女不用賠償。

判決書指出，李姓女子向台中地方法院提起民事訴訟，她主張自己與陳男結婚多年，曾女卻與人夫陳男交往並發生性關係，導致她的婚姻遭受背叛而傷心欲絕，曾女甚至登門拜訪，她為此心靈受創，至今飽受失眠之苦，曾女應賠償她100萬元。

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曾女答辯說，她是在2022年透過交友軟體認識陳男，陳男宣稱未婚，2人於2022年9月見面，之後持續聊天、互相關心生活，逐漸發展成為男女朋友關係，於交往過程中，陳男多次明確向她表達，未來要結婚、共組家庭，甚至提供虛假身分證，導致她誤信陳男為單身、未婚。

至於元配指控曾女登門拜訪，曾女答辯說，今年（2024年）她到陳男住處，想為陳男慶生，竟是陳男的妻子李女開門，她還被陳男與李女輪流辱罵，始知自己被陳男欺騙長達將近2年，之後她立刻封鎖陳男，她強調，陳男隱瞞已婚身分，她確實不知陳男已婚，聲明駁回李女之訴。

台中地方法院認為，李女主張曾女與陳男有親密對話及發生性行為，曾女並不否認，但依據曾女提出，陳男於交友軟體自我介紹的翻拍圖片，陳男確實於2023年4月傳送身分證正反面照片予曾女，配偶欄位為空白。

法官強調，陳男還傳訊息給曾女，「妳願意幫我負擔也願意跟我溝通」「這是適合結婚的人」、「今年結婚」、「我還沒有老婆」，這些訊息都足以證明，曾女確實誤信陳男未婚，且陳男想要與曾女結婚，曾女才會與陳男交往，據此判決李女敗訴，曾女不用賠償，可上訴。

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