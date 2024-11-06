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    勵志故事變調！「布丁三姊弟」欠債落跑 么弟淪詐團車手

    高雄「布丁三姊弟」傳欠債落跑，么弟還淪為詐團車手被判刑。（資料照）

    高雄「布丁三姊弟」傳欠債落跑，么弟還淪為詐團車手被判刑。（資料照）

    2024/11/06 18:10

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕8年前，高雄蔡家三姊弟與阿嬤相依為命，在網路販賣布丁故事，感動很多人，但姊弟近況曝光，蔡家么弟走上偏路，淪詐騙集團車手，三姊弟共同在前年簽發59萬元本票，僅還款2萬多元，還有56萬4211元未清償，遭融資公司聲請強制執行獲准。

    2016年間，當時就讀高三的蔡姓女學生與讀高一的雙胞胎弟弟，因父母離異，加上單親母親罹癌過世後，三姊弟與年邁的阿嬤相依為命，三姊弟學做布丁，在網路販賣自食其力。三姊弟曾接到網友亂訂貨惡搞，事件經媒體曝光後，湧入各界愛心，訂單應接不暇。

    三姊弟勵志故事感動人，卻有網友透過他們臉書貼文，發現姊姊騎新機車、用iPhone手機、生日吃高檔鐵板燒，禮物是名牌皮夾，另外送高級香水給父親，及使用高價的自拍相機，而兩名弟弟也都穿名牌衣；另外某大學教授訂購布丁給學生，卻延遲送到，教授要求退貨，卻被阿嬤打電話怒罵，而引發購物糾紛，風波延燒多時，直到三姊弟數度道歉後止息，他們也轉趨低調生活。

    8年後，「布丁三姊弟」傳出么弟染毒淪詐團車手，還被前老闆指控偷錢、拒不出面。目前「布丁三姊弟」和阿嬤的住處已人去樓空，信箱投遞口堆置司法郵件，門前也遭貼數張訴訟文件通知書。

    從司法系統查詢得知，今年7月，高雄地院一件本票裁定，內容為蔡家三姊弟共同在前年11月簽發59萬元本票，但僅還款2萬多元，還有56萬4211元未清償，遭融資公司聲請強制執行獲准；此外，蔡家么弟和陳姓男子等人加入詐騙集團擔任車手，去年1月間分別在屏東、高雄等地的郵局、超商提款機，提領被害人的款項，蔡男至少提領7次，金額超過35萬元，高雄地院今年2月依共同詐欺罪，判處蔡姓么弟1年1月，全案上訴後，高雄高分院今年9月改判10月；屏東地院部分，今年9月間依涉犯6件三人以上共同詐欺取財罪，各判10月和11個月徒刑，兩案仍在上訴審理中。

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