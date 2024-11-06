保一警花2000元找14歲少年口交 基檢：惡性重大求重刑

內政部警政署保安警察第一總隊葉姓警員上同志網站Hornet，以2000元約出14歲少男阿志（化名）進行「援交」，被基隆地檢署依涉犯妨害性自主罪起訴。 （記者林嘉東攝）

2024/11/06 20:05

〔記者林嘉東／基隆報導〕內政部警政署保安警察第一總隊葉姓警員，透過同志交友軟體Hornet約出少男阿志（化名）進行「援交」，雙方完成交易後，該員自以為神不知鬼不覺；未料，阿志卻向班上男同學炫耀與警察援交還賺了2000元，讓「警察援交少男」事件意外曝光。基隆地檢署今（6）日偵結，將葉男依涉犯妨害性自主罪起訴。

起訴指出，葉姓男子今年借調至基隆市警三分局服務期間，3月間透過同志交友軟體Hornet，以暱稱「嗨嗨嗨」為名，認識14歲的少男阿志；葉男5月間，透過手機通訊軟體LINE，與阿志談妥以2000元價格幫他口交後，葉男遂開車去接阿志下課，再載阿志返回七堵住處；阿志就在家中幫葉男口交，並收下2000元做為性交易代價。

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葉男以為神不知鬼不覺，阿志卻向告訴王姓同學他幫葉男口交；王少聽後告訴老師報案，揭發警察援交少年案。案經基隆市警局婦幼隊調查後將葉男函送法辦。

檢方認定，葉員身為警員，本應知法守法，明知阿志年僅14歲，身心未發展成熟，對性及金錢觀念有所偏差，竟為滿足一己私欲，提供金錢與阿志發生性交易，惡性重大，將葉員涉犯妨害性自主罪起訴，請法院從重量刑。

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