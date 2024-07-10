與援交女交往不到1年 多金男被拐712萬

新北地檢署。（資料照）

2024/07/10 15:27

〔記者王定傳／新北報導〕某公司高層張姓男子，因援交結識張姓女子進而交往，怎料，張女見被害者多金，陸續以媽媽欠賭債及地下錢莊，阿嬤罹患癌症、自己懷孕了等理由向張男騙錢，不到1年得手712萬餘元，甚至傳訊恫嚇張男：「我直接打電話去跟你老婆講，他媽的，讓我懷孕之後再跟我講這些東西」，新北地院審理後依詐欺取財罪，判處張女1年10月徒刑，並依恐嚇危害安全罪判拘30日。

據了解，張男於2019年間因援交而認識張女，2020年10月正式交往，由於當時對方表示與男友分手缺錢、讀書要錢等節，張男遂答應給張女1個月8萬元的生活費。

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檢警調查，張女明知阿嬤早已過世，且媽媽並未欠債，從2020年10月起，以阿嬤罹患癌症重病需要看護、藥品及外傭費用，老媽欠賭博及地下錢莊債務，要跟阿嬤去花蓮遊玩及生日快到了想要生日禮物討錢。

張男沒想太多，以為女友孝順，陸續給付安家費、旅遊費、生日禮金等費用，並贈送價值14萬餘元的名牌限量包作為生日禮物，扯的是，張女拿了所謂「跟阿嬤到花蓮玩的錢」竟是和前男友出遊。

檢警調查，2021年2月間，張女更使出「大招」，謊稱自己懷孕需要錢，張男起疑心要求女友提出證明，怎料，張女為了取信對方，竟不知從哪裡下載胎兒超音波照傳給張男。

被害者真以為搞大對方肚子，陸續再給生活費，直到2021年4月再度起疑，欲停止給付費用，張女竟又說她懷孕身體不舒服沒法上班、阿嬤身體不好、要自殺等理由要被害者繼續掏錢。

被害者與張女交往不到1年，被拐走712萬餘元，2021年8月間，張男前往張女的戶籍地尋找張女，從張女母親口中得知她根本沒欠債，張女也沒懷孕、她阿嬤早在2020年8月間過世，氣炸報警處理；審理時，張女否認犯行，辯稱這些錢都是張男因交往關係所自願給付，她並未施用任何詐術，更沒有恐嚇。

不過，由於被害者指證歷歷，又提出匯款、刷卡等證據，張女的母親亦出庭證稱，她根本沒欠債，女兒的阿嬤早在2020年8月已過世，且張母亦曾傳訊給女兒：「地下錢莊錢你怎麼騙人家的...怎麼還人家」等，再綜合雙方對話記錄等證據，判定張女施詐騙錢。

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