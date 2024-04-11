13歲少女助警誘捕反遭性侵 惡狼判刑8年

中壢警方讓報案的13歲少女當誘誀，但警方卻未出現，使少女遭性侵，高等法院判惡狼8年徒刑。（記者楊國文攝）

2024/04/11 12:54

〔記者楊國文／台北報導〕張姓男子約桃園一名13歲少女援交被放鳥，揚言公開她的露奶不雅照，少女嚇得報警，桃園市中壢警方竟要求她當誘餌，引出張男在深夜見面，沒想到埋伏員警未及時出現，害少女被張男要脅下被迫口交得逞，雖然警方隨後逮捕張男到案送辦，仍引起譁然，高等法院今依兒童及少年性剝削防制條例的「脅迫使少女為有價之性交罪」等罪，判張男8年徒刑。可上訴。

針對中壢警方有重大疏失違失，桃園市警局事後立即進行行政懲處，以分局偵查人員未能注意少女人身安全，損及被害人重大權益等理由，將時任分局長和偵查隊長記各一個小過，2名警員調行政工作，並函送法辦，追究刑責。

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桃園市張姓男子透過交友軟體結識13歲少女，2020年11月3日開價援交1小時5000元，少女答應，並依張男要求，自拍1張露奶照傳給他「驗貨」，但事後少女反悔，放張男鴿子，沒依約到旅館。

同月4日，張男不滿，連續傳訊息威脅少女稱，要在臉書公布她露奶照，命她乖乖聽話、自稱「母狗」，少女嚇得報警。

中壢警方獲報後，竟要求少女當誘餌，佈局協助抓人，少女回覆張男稱同意援交，深夜相約碰面，不料張男開車抵達後叫少女上車，隨即往前開300公尺，停在路邊停車格要她口交，少女沒看到警察現身，無奈被迫照做，完事後張男開回約定地點放她下車，警察才衝出來逮人。

桃園地院審理後，依兒童及少年性剝削防制條例的「脅迫使少女為有價之性交罪」、刑法第305條「成年人故意對少女獲恐嚇危害名譽罪」等罪，判張男8年徒刑。

張男不服判決，上訴高等法院，稱是少女自行拍攝及傳送露奶照給他，他並未引誘少女，而且，第二次相約性交易是少女配合員警誘捕，不是因受到他脅迫，但高院認定屬張男卸責之詞，仍判他8年徒刑。

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