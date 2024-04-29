教練走斑馬線 遭小黃撞倒骨折 改判大都會與運將連帶賠

高等法院更一審認為，司機和大都會簽訂載客運送媒介契約，每次媒介成功都抽佣，具僱用人關係，改判大都會、司機應連帶賠償教練確定。 （資料照）

2024/04/29 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕林姓桌球教練七年前走在北市一處行人穿越道上，被林姓計程車司機貿然左轉撞倒骨折，一、二審都判司機須賠償，派遣叫車服務的大都會公司不必連帶賠償，經最高法院廢棄發回更審；高等法院更一審認為，司機和大都會簽訂載客運送媒介契約，每次媒介成功都向司機收費抽佣，具僱用人關係，改判大都會、司機應連帶賠償教練九十四萬多元確定。

一、二審判大都會不必賠

林姓桌球教練指稱，林姓計程車司機二○一七年六月六日晚間行經北市士林區一處交叉路口時，竟貿然左轉，將走在斑馬線上欲穿越通河街的他撞倒，導致左側脛骨骨折，無法從事桌球教學工作。

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林男主張兩者有僱傭關係

林男主張，林姓司機的計程車車頭、車體印有「M」、「大都會」等大都會公司的圖文標誌，如同有僱傭關係，應依民法第一百八十八條規定負起僱用人連帶賠償責任，要求司機、大都會連帶賠償精神慰撫金、勞動力減損等兩百四十五萬多元。

大都會辯稱，林姓司機購車後靠行登記在交通公司名下，借用其名義對外營業，雇主應為交通公司。大都會是計程車客運服務業，受司機委託媒介訂約，並收取報酬，並非雇主。

士林地院、高等法院均認定，大都會並非林姓司機的僱主，無連帶賠償責任，高院判司機應賠償九十四萬多元，經最高法院廢棄發回更審。司機被依過失傷害罪判四月定讞。

高院︰大都會有指揮、監督權

高院更一審認為，計程車外觀有大都會名稱、叫車專線等圖文，使民眾認為司機是大都會的車隊成員，受派遣執行計程車業務，受其監督。

而且，司機於二○一二年十二月和大都會簽訂載客運送媒介契約，約定大都會居間媒介報酬每月一千五百元，若媒介成功每次支付十元，足以認定大都會對司機具有指揮、監督權，具僱用人關係，改判大都會、司機應連帶賠償林男九十四萬多元確定。

記者昨致電大都會車隊服務專線並向專人留言，但未獲回電，也未聯繫到委任律師，無法得知其看法。

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