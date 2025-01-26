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    買到「徐榛蔚敬贈」的禮盒她傻眼！ 網酸：全花蓮都當他家的

    民眾購買花蓮在地店家禮盒，提袋上卻出現「花蓮縣長徐榛蔚敬贈」的貼紙。（擷取自「花蓮同鄉會」臉書社團）

    民眾購買花蓮在地店家禮盒，提袋上卻出現「花蓮縣長徐榛蔚敬贈」的貼紙。（擷取自「花蓮同鄉會」臉書社團）

    2025/01/26 16:48

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕春節即將到來，不少民眾紛紛選購禮盒送親朋好友。然而，一名網友近日購買花蓮店家的禮盒，提袋上竟出現「花蓮縣長徐榛蔚敬贈」的貼紙，讓她當場傻眼。

    一名網友在臉書社團「花蓮同鄉會」發文指出，為了支持地震過後的花蓮經濟，今年特地購買當地店家的禮盒。不料，過程中不僅發現店家的文宣標價與實際網購價格不符，禮盒到貨後又驚見紙袋上貼著「花蓮縣長徐榛蔚敬贈」，讓她無奈直呼「我花錢買禮盒，卻全部變成縣長送的！」。

    原Po指出向店家反應後，對方坦承疏失。她也提醒其他消費者注意類似問題，希望店家能在繁忙時節更加留意，不要再出現這樣的尷尬情況。

    貼文曝光後引發熱議，不少網友留言表示，「有沒有可能那些禮盒都是她們家地震時，所摔落滿地的其中幾盒」、「多了徐榛蔚三個字，這禮盒變得一文不值」、「如果是我會不高興，感覺送禮好像是轉送贈品」、「太扯了，全花蓮都當他家的」。

    民眾忍不住在臉書社團抱怨，引發熱烈討論。（擷取自「花蓮同鄉會」臉書社團）

    民眾忍不住在臉書社團抱怨，引發熱烈討論。（擷取自「花蓮同鄉會」臉書社團）

    當事人公布與店家的對話紀錄，業者坦承疏失並道歉。（擷取自「花蓮同鄉會」臉書社團）

    當事人公布與店家的對話紀錄，業者坦承疏失並道歉。（擷取自「花蓮同鄉會」臉書社團）

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