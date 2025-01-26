台14甲線翠峰至大禹嶺晚間6時封閉 不排除擴及台8線

寒流來襲，2500公尺以上高山可能降雪，公路局宣布26日晚間6時起，預警性封閉台14甲線翠峰至大禹嶺路段。（公路局提供）

2025/01/26 17:09

〔記者張協昇／南投報導〕今午後寒流逐漸移入，入夜後2500公尺以上高山可能降雪，路面結冰機率偏高，公路局為維護用路安全，宣布今（26）日晚間6時起預警性封閉台14甲線翠峰至大禹嶺（18K~41.5K）路段，並視路面濕滑及結冰範圍擴大狀況，不排除提前啟動管制措施或擴大管制範圍至台8線，將於明（27）日清晨7時，視天候及道路狀況再決定是否開放通行或限加掛雪鏈車輛通行。

公路局中區養護工程分局表示，依合歡山雪季公告事項，下（積）雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機、慢車（含大型重型機車），禁止進入管制路段。另為協助農產蔬果運送，台8線中橫臨37便道，增加開放下午5時30分通行時段，僅供有由公所造冊的蔬果農產運輸大貨車，尋德基往谷關方向通行。

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公路局指出，雪季期間山區道路路況難以掌握，籲請欲行駛台8線、台14甲線用路人，除非必要避免前往，行前務必備妥個人裝備與雪鏈，並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案，相關道路行車資訊請隨時收聽廣播，並注意路側可變資訊看板（CMS）顯示的交通管制訊息。欲查詢最新路況，可利用公路局省道即時路況系統或手機下載「幸福公路APP」，或撥打公路局中區分局04-23715030電話及公路局用路人服務中心免費電話0800-231035查詢。

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