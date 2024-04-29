賣海洛因賺3千 男判7年8月

邱姓男子販賣海洛因賺3千，被判刑七年八個月。圖為示意圖。（資料照）

2024/04/29 05:30

律師︰販賣一級毒品屬死刑或無期刑重罪 法官已留情

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕邱姓男子於去年二月間，透過手機通訊軟體與人聯繫，約定在苗栗縣一處超市前交易價值三千元、重量○．四公克的海洛因一包，被警方查獲。苗栗地方法依違販賣第一級毒品罪，判處邱男有期徒刑七年八個月。

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邱男於事發當天深夜十點多，在超市旁等待，因形跡可疑被警方查獲。邱男被捕後，眼見警方出示訊軟體帳號及訊息截圖和監視器影像畫面，只好乖乖坦承犯行，並於偵訊中稱毒品來源為名為「阿洛」的男子，自己僅是從中賺取量差，但無法交代「阿洛」正確身分，也讓警方無從查緝。

邱男持毒 5年內再犯

法官認為，雖邱男所販賣的海洛因價值與數量、次數等，無法與大、中盤毒梟等相提並論，但邱男曾有意圖販賣而持有第一級毒品的前案紀錄，且二○二一年七月間也因持有第二級毒品易科罰金執行完畢，於五年內再犯，足見其無視法令禁制、對於刑罰之反應力顯然薄弱。

法官認為，同為販賣第一級毒品之人，其中原因動機不一，犯罪情節未必盡同，並且存在大盤毒梟、中、小盤等分別，不同販賣毒品來源對社會危害程度有所差異，而邱男販賣的人數為一人、次數一次、數量○．四公克、預期所得三千元，並兼衡邱男犯後態度，稱曾任職大貨車司機、每車次可賺取約一千元、尚有子女需照顧扶養，認為此案量刑已經足以懲罰邱男。

曾任苗栗地院法官的守諺法律事務所主持律師申惟中表示，因販賣一級毒品為本刑屬死刑或無期徒刑重罪，此案審理的法官已經審酌案情事證二度減刑，接近最低刑責七年半，法官量刑屬於合理範圍。

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