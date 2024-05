影片曝光！斯洛伐克親俄總理遇刺中彈送醫 兇嫌開4槍被制伏

2024/05/15 21:41

祝蘭蕙/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕斯洛伐克親俄羅斯的民粹主義總理菲科(Robert Fico)15日在該國中部城鎮漢德洛瓦( Handlova)遭遇槍擊受傷,已被送往醫院。

綜合外媒報導,菲科在舉行政府會議的House of Culture外遭到槍擊。當時他正在大樓外與人交談,突然響起幾聲槍響,隨後他中彈倒地。

根據網路流傳的影片,在槍擊事件發生後,身穿西裝的菲科被4名維安人員從花壇上抱起,他被2名維安人員抬著,彎著腰上車。影片也顯示,一旁群眾、警察和維安部隊迅速將嫌犯壓制在地上。

外媒稱,兇手共開了4槍,其中一槍擊中了菲科的腹部。嫌犯當場被制伏並被警方拘留,警方也封鎖了該地區。

59歲的菲科是民粹主義左派分子,在2023年9月大選獲勝,擔任斯洛伐克總理。菲科的親俄立場引起歐洲擔憂,他曾告訴媒體,「武裝烏克蘭只會帶來殺戮」並承諾要停止西方國家透過斯洛伐克軍援烏克蘭。目前還不清楚槍手行兇的動機。

