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普廷就職典禮美歐多國拒派員出席 法國、匈牙利、斯洛伐克仍派代表

克里姆林宮7日舉行俄羅斯總統普廷新一屆6年任期就職典禮，美國和大多數歐盟國家因俄軍入侵烏克蘭選擇抵制出席。（路透）

克里姆林宮7日舉行俄羅斯總統普廷新一屆6年任期就職典禮，美國和大多數歐盟國家因俄軍入侵烏克蘭選擇抵制出席。（路透）

2024/05/07 14:58

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕克里姆林宮7日舉行俄羅斯總統普廷新一屆6年任期就職典禮，美國和大多數歐盟國家因俄軍入侵烏克蘭選擇抵制出席，不過法國、匈牙利和斯洛伐克等部分歐盟國家仍將派出代表出席就職典禮。

根據《路透》報導，普廷在今年3月總統大選取得壓倒性勝利，克里姆林宮將在7日舉行普廷新一屆6年任期的總統宣誓儀式典禮，而西方各國不同的外交反應，凸顯自俄軍入侵烏克蘭2年多之後，各方如何因應這位俄羅斯領袖的歧見。

《國際傳真社》提及，克宮資深官員指出，所有駐莫斯科的外國外交使節團負責人皆被邀請參加普廷的就職典禮。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，美國不會派代表出席普廷的就職典禮，「我們不認為那次選舉是自由公正，但他是俄羅斯總統，且會繼續擔任這項職務」；英國、加拿大、德國也表示，不會派員參加就職儀式。

烏克蘭外交部則發表聲明，烏國沒有看到任何法律依據，來承認普廷是經過民主選舉產生的合法的俄羅斯聯邦總統，這場宣誓就職儀式試圖為幾乎終身掌權的人（普廷）製造「合法的假象」，將俄羅斯聯邦變為侵略國、把政權變成獨裁政權。

歐盟發言人指出，歐盟駐俄羅斯大使將與大多數歐盟國家的立場一致，不會出席典禮。1名歐洲外交官員透露，有20個歐盟成員國將抵制這場活動，但預計有7個國家預料將派遣代表出席；另外，2名外交消息人士披露，法國、匈牙利和斯洛伐克將派員出席。

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