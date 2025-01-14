今晨新竹峨嵋6.7度！白天回暖溫差大 入夜大陸冷氣團再南下

今日各地天氣仍偏冷，西半部及東北部低溫普遍約12至14度，花東15、16度，白天則相對溫暖，各地高溫約21至24度，日夜溫差大須注意。（資料照）

2025/01/14 07:38

首次上稿 06:41

更新時間 07:38

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（14日）清晨受到輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，氣象署已於今凌晨4點28分發布13縣市低溫特報，今日平地最低溫出現在新竹縣峨眉鄉峨眉測站，於今早7點測得6.7度。

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今日各地天氣仍偏冷，西半部及東北部低溫普遍約12至14度，花東15、16度，其中臺南以北及花蓮局部近山區及空曠地區有10度以下低溫出現，新竹近山區更有可能出現6度左右低溫。今日白天相對溫暖，各地高溫約21至24度，日夜溫差大；澎湖15至18度、金門11至20度、馬祖11至15度。

今日白天水氣偏少，台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，晚上開始南方雲系北移，加上深夜過後大陸冷氣團南下、東北風增強，降雨機率由南往北逐漸增加，南部地區、中部山區、澎湖及東半部、北部地區有局部短暫雨，中部平地也有零星短暫雨，金門及馬祖則為多雲。

空氣品質方面，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週三（15日）有另一波大陸冷氣團南下，北部及東北部地區天氣轉冷，北部及東半部地區有局部短暫雨，加上南方雲系北移，南部地區及中部山區也有局部短暫雨。北部及東北部13至17度，中部14至21度，南部15至22度，花東16至21度。

週四（16日）受大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，各地水氣逐漸減少，北部及東北部12至17度，中部13至21度，南部14至23度，花東15至19度。週五（17日）清晨受大陸冷氣團影響，各地仍偏冷，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫回升。北部及東北部12至20度，中部12至23度，南部13至24度，花東15至21度。

溫度:

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 16 ~ 23 13 ~ 23 15 ~ 23 15 ~ 21

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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