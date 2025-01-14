柯文哲再爆爛帳！北藝被告求償1.7億+年息870萬 顏若芳：全血汗錢

台北表演藝術中心。（記者楊心慧攝）

2025/01/14 05:51

〔記者楊心慧／台北報導〕台北表演藝術中心歷經承包商理成營造倒閉、延宕7年完工，前台北市長柯文哲拍板追加設計監造單位技術服務費2.36億元，被質疑依合約市府不必賠錢、柯文哲卻在卸任前2天、預算未送審就拍板撥款部分款項，市議會2023年送監院調查；如今北藝中心再爆柯任內爛攤子，承包商雙喜營造提民事訴訟，要求市府給付1.7億元爭議款，若市府敗訴，除1.7億元，還須支付從2022年起至官司結束止，每年高達870萬元的利息，全由市民買單。

雙喜營造表示，此案進入司法階段，不受訪回應。台北市捷運局第一區工程處回應，雙喜營造的論點與事實不符且未按照契約規定辦理。

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台北市議員顏若芳批評，柯文哲在台北市長任內成事不足敗事有餘，市政建設做得零零落落，唯一做得最勤勞的，就是洗腦小草跟行銷自己，以北藝中心爭議款為例，萬一北市府敗訴，承包商官司勝利，每年將增加870萬的賠款，這全是人民血汗錢，柯文哲可說是禍延子孫還沾沾自喜。

顏若芳表示，除北藝中心爭議外，另外還有漏水的大巨蛋、社會住宅；弊案纏身的台智光、北士科、京華城、魚果市場案；以及搞到債留子孫的北藝、北流中心，如此大量的爛攤子，柯文哲爛的程度可說是前無古人、後無來者，柯讓台北市歷經整整八年的浩劫，唯一慶幸的是，柯文哲落選總統，才沒有禍延全台灣。

北藝中心原預算為53.7億元，自2012年動工，同年，文化局因地質狀況需增加基礎隔震系統，再度追加6.2億元，不過承包商理成營造僅執行38億元工程，便於2016年倒閉、30％項目未完工，北市府於2017年拆成兩標，第一標為外牆，2017年7月由雙喜營造得標，決標金額3.5億元，內部裝潢則由安倉營造、泰創工程、旭冠機電共同承攬，金額為4.17億元，整體預算高達67.57億元。

記者調查發現，北藝中心竟有案外案，雙喜營造得標後，北市府指示變更施作，以及接手前標公司所留下未施作完畢、設計規劃未符標準規範而變更等要求所衍生之費用，去年2月23日向台北士林地方法院提告，並主張台北市捷運局第一區工程處給付追加工程款共40項、共1億7410萬650元，本月15日將開首次言詞辯論庭。

據了解，雙喜營造主張包含施作數量及契約範圍的相關爭議，由於接手理成營造所留下的工程，雖然前標遺留施工鷹架，但雙喜營造施工後發現，現況施工架所需作業空間不符，必須拆除重搭，另還有因市府未規劃好戶外逃生之工項，為了安全須增加搭設、北市府指示更換破損隔板，最終導致衍生費用，但北市府主張雙喜營造並未曾依契約規定提出追加請求，因此雙方陷入爭議。

柯文哲此案打破任內不追加預算的承諾，如今雙喜營造討爭議款1.7億元，高達當年決標金額3.5億元的半數費用，若市府敗訴，將從2022年3月2日至清償日止，每年須支付5％利息。

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