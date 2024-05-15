浴火重生？英王查爾斯登基後首幅肖像畫「火紅」出爐 本人也詫異

英國國王查爾斯三世（右）與畫家伊奧（左）14日在白金漢宮公布伊奧為英王所繪製的肖像。（美聯社）

2024/05/15 20:53

〔編譯張沛元／綜合報導〕英國白金漢宮14日公佈國王查爾斯三世（King Charles III）加冕以來的首幅官方肖像畫，整幅畫幾乎一片紅的獨特呈現方式，外界反應兩極。

這幅8.5x6.5呎（約2.59x1.98公尺）的畫作，出自畫過英國前首相布萊爾（Tony Blair）、知名女星妮可基嫚（Nicole Kidman），以及倡導女性受教權的諾貝爾和平獎得主馬拉拉（Malala Yousafzai）等名人的英國藝術家強納森‧伊奧（Jonathan Yeo）。

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在這幅動筆於英王登基前的肖像中，查爾斯三世身著威爾斯衛隊（ Welsh Guards）制服、手上持劍，整個人幾乎被一片火紅的背景吞沒，其右肩上盤旋著1隻看似正要振翅起飛的蝴蝶。

伊奧表示，一如英王肩上的蝴蝶，該肖像畫也隨著主角查爾斯三世在大眾生活中的角色轉變而有所不同；他竭力捕捉刻劃於畫作主角臉上的生活經驗，而這幅英王肖像除了參考過去王家肖像畫的傳統，但也反映21世紀君主制度，以及最重要的，傳達英王深刻的慈愛。

該畫將從本月16日起至6月14日在倫敦的Philip Mold畫廊公開展出，8月底改與其他王室肖像畫一同懸掛於德雷珀斯大廳（Drapers' Hall）。

據稱查爾斯三世與王后卡蜜拉對此肖像感到滿意，伊奧告訴英國廣播公司（BBC），卡蜜拉稱該肖像畫出查爾斯的神韻，查爾斯本人則對其強烈色彩「略感詫異」，除此之外皆含笑讚許。

至於鄉民網友的看法就相當兩極。有人覺得紅色的衛隊制服形同的殖民者大屠殺的視覺呈現、刺眼的紅色與查爾斯三世柔和的臉部表情超不搭，甚至還有人說「看來他要下地獄了」。

英國藝術史學者莫里斯（Richard Morris）在X上直言很喜歡這幅肖像畫，攝影問世前都是由畫家來捕捉真實面貌，並接受其所揭露的缺陷與死亡，而伊奧在查爾斯肖像畫上掌握到了這一點。

查爾斯本人對肖像畫的強烈色彩「略感詫異」。（法新社）

英王查爾斯三世登基後公布的首幅肖像畫以罕見的全紅色調呈現，外界反應兩極。（路透）

英王查爾斯三世登基後公布的首幅肖像畫以罕見的全紅色調呈現，外界反應兩極。（法新社）

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