高虹安判刑柯文哲喊助理費應制度化 吳靜怡：為了選舉包庇貪污

新竹市長高虹安。（資料照）

2024/07/27 10:43

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新竹市長高虹安因立委期間涉貪助理費一審被判7年4月，民眾黨主席柯文哲今早在宜蘭接受媒體聯訪時指出，這就像「潘朵拉的盒子」，立院助理費薪資達成率印象超過97％，大家把錢「領好領滿」，也知道裡面有問題，立院現在應該檢討改進並制度化。對此政治評論員吳靜怡表示，當初，是誰說了這麼多謊言跟小草掛保證的，有夠不要臉。

吳靜怡在臉書PO文表示，柯文哲就是為了選舉，而包庇貪污的行為，明明知道就是有罪，硬是跟全台灣的人民打包票；柯文哲就是為了選舉，而不積極做幼兒園性侵犯的追蹤，明明知道有問題，硬是站在行政程序的一邊！早上晨會簡直是宮廷早朝，開給皇帝爽的，朕犯了錯，永遠不需要道歉。

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吳靜怡指出，鐵了心自私的柯文哲，就看準蔣萬安的孬，即使台北市政府要將「台北幼兒園」一案主動移送監察院，也沒有針對柯文哲市政府副市長黃珊珊、社會局局長周榆修提出必要性檢討，難道蔣萬安是要幫柯文哲擦屁股擦到衛生紙都破嗎？令人匪夷所思！

吳靜怡直言「依照柯文哲的標準，我們可以評判，柯文哲身邊的人都貪污；柯文哲身邊的人都是怠惰縱容性侵犯！高虹安退黨，不等於柯文哲對大眾沒有交代，當初，是誰說了這麼多謊言跟小草掛保證的，有夠不要臉。」

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