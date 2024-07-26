黃偉哲怒了！ 台南後壁竹新里安置60人 竟要求送1200個便當

台南市長黃偉哲（左）聽到後壁區長陳玉惠（右）述說，竹新里活動中心收容的里民要求送1200個便當，動怒要求公所強制撤離安置的里民。（記者楊金城攝）

2024/07/26 23:24

〔記者楊金城／台南報導〕台南後壁區新嘉、竹新里到今晚（26日）積水仍未退，其中安置在竹新里活動中心收容的60位里民，竟要求後壁區公所送來1200個便當，要給受困的家戶，台南市長黃偉哲怒了，要求公所強制撤離這些安置里民，經區長陳玉惠勸離，和請求國軍支援以救生艇載離，目前只剩27人在活動中心。

後壁新嘉里、竹新里是重災區，公所團隊奔走救災，新嘉里活動中心收容66人，竹新里活動中心從60人又增加到69人。

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由於竹新里積水未退，最深可達胸部，庄內住戶大多被圍困在家，陳玉惠說，因里活動中心的飲用水，民生物資不足，公所希望能行走自如的里民，可撤離到外地或依親，但勸離不聽。

行政院長卓榮泰今天到後壁勘災時，當面盛讚陳玉惠救災不眠不休，為鄉親服務，陳玉惠講到竹新安置的里民要求送1200個便當，讓他訝異，60人要求送1200個便當？原來是希望全庄受困家戶有便當吃。卓榮泰說，勸離可動之以情、訴之以理。

黃偉哲抱怨說，基層公所都有做撤離，有些人仍不願事先離開。 黃偉哲聽到竹新安置的里民要求送1200個便當，也動怒了，要求公所將收容的里民撤離活動中心。

後壁公所持續勸離在竹新活動中心安置的69人，也申請國軍支援載送，陳玉惠說，已勸離、依親有42人，還有27人，考慮今晚提供最後一餐。

在台南後壁竹新里活動中心安置的里民，陸續被勸離後，由國軍以橡皮艇載送外出依親。（記者楊金城攝）

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