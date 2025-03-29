3/29 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落新北

3月29日開獎的第114000079期今彩539，頭獎開出1注。（台彩提供；本報合成）

2025/03/29 22:17

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月29日）開獎的第114000079期今彩539頭獎開出1注，由新北市板橋區雙十路2段37號「億億來發彩券行」開出。

第114000079期今彩539中獎號碼為「04、09、12、17、27」。頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共278注中獎，每注可得2萬元；參獎共9490注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬8206注中獎，每注可得50元。

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第114000079期39樂合彩中獎號碼為「04、09、12、17、27」。四合共6注中獎，每注可得21萬2500元；三合共420注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬4297注中獎，每注可得1125元。

第114000079期3星彩中獎號碼為「762」。壹獎共64注中獎，每注可得5000元。

第114000079期4星彩中獎號碼為「4454」。壹獎共9注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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