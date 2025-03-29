比預期冷！北東週日13度 防雨彈轟炸

2025/03/29 21:59

週日北部及東北部下雨時間長且容易有局部大雨，中部、花東地區及南部山區的降雨較為局部，南部平地則有零星短暫陣雨。（資料照）

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

〔即時新聞／綜合報導〕週日（30日）華南雲雨區東移，各地降雨機率提高。北部及東北部下雨時間長且容易有局部大雨，其他地區也有局部降雨；北部及東北部濕冷，整天氣溫13到16度，其他地區低溫16至18度。

中央氣象署預報，週日華南雲雨區東移，各地降雨機率提高，北部及東北部降雨最為明顯，下雨時間長且容易有局部大雨，中部、花東地區及南部山區的降雨雖然較為局部，不過中部山區也有局部大雨發生的機率，至於南部平地也會有零星短暫陣雨。另外，東北風偏強，台南以北、基隆北海岸、台東、恆春半島沿海空曠區及各離島有平均風6級或陣風8級以上發生的機率；基隆北海岸及宜蘭、花蓮沿海易有長浪發生，海邊活動請注意安全。

溫度方面，週日大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣濕冷，整天氣溫在13到16度之間，北海岸及新北市東北角一帶有局部10度以下低溫發生的機率，請注意保暖，至於其他地區早晚也冷，低溫約16至18度，白天台中至台南及花蓮、台東感受也偏涼，高溫約19至23度，至於高屏則較為舒適，高溫可以來到26、27度。

天氣風險公司指出，明天到下週一華南雲雨區帶來偏多的水氣，配合大陸冷氣團的東北季風，中部以北、宜花維持陰雨天氣，山區及東北部迎風面降雨時間長且雨勢較明顯，累積雨量會更多。南部及台東受影響相對輕微，不過雲量也偏多，轉陰天為主並有局部短暫雨機會。氣溫方面，週日在北部、東半部的差異不大，僅高溫會再稍低1度左右，中南部降幅則更明顯，中部市區全天僅有15到20度，南部市區低溫仍有17到19度，但高溫也會降至22到24度左右。

紫外線指數部分，週日台北市、新北市、桃園市、基隆市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣為「低量級」；其餘縣市均為「中量級」。

​空氣品質方面，週日大陸冷氣團影響及華南雲雨區東移，環境風場為東北風，迎風面擴散條件佳，中南部位於下風處，污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，易引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

週日北部及東北部約13到16度，其他地區早晚也冷，低溫約16至18度。（擷取自中央氣象署網站）

週日紫外線方面，台北市、新北市、桃園市、基隆市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣為「低量級」；其餘縣市均為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

週日竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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