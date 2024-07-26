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力挺加入北約抗俄！日本與瑞典擴大防務合作

日本防衛大臣木原稔（左）25日造訪斯德哥爾摩，與瑞典國防部長楊森（右）舉行會談。（路透）

日本防衛大臣木原稔（左）25日造訪斯德哥爾摩，與瑞典國防部長楊森（右）舉行會談。（路透）

2024/07/26 14:10

羅添斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本防衛大臣木原稔25日造訪瑞典首都斯德哥爾摩，與瑞典國防部長楊森（Pal Jonson）舉行會談。木原稔成為首名訪問瑞典的日本防衛大臣，雙方就促進防衛合作達成了共識。

《共同社》報導，鑑於俄烏衝突，瑞典毅然決定加入北大西洋公約組織（NATO），木原25日對此表示支持，並與楊森就促進防衛裝備和防務技術合作與交流等事項，達成了共識。

談及瑞典加入北約一事，木原強調：「日本支持這一重大戰略決定。」楊森則指出，瑞典與日本一樣面臨嚴峻的安全保障局勢，稱雙方「在歷史性時刻舉行了會談」。

兩人相互簡介了日本與瑞典各自所處的區域局勢，並確認藉由援助烏克蘭增進兩國合作，深化雙邊關係。

這是日本防衛大臣首次訪問瑞典。木原在會後向媒體重申了防務合作的意義，稱「兩國位於俄羅斯的東西兩側，在局勢認知和戰略利益上有諸多共同點。」

斯德哥爾摩當局本月9日發布戰略綱要，稱俄羅斯是瑞典及其盟國未來幾年最大的安全威脅；瑞典軍方更在今年1月警告瑞典民眾，必須做好「戰爭的心理準備」，當局也著手加強國安政策。

而鑑於俄羅斯入侵烏克蘭，岸田政府對日俄間具有主權爭議的南千島群島（日本稱「北方四島」），強硬主張是俄羅斯「非法占領日本固有領土」，立場轉趨鮮明。

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