高市大樓豪雨灌入地下室800輛汽機車滅頂 抽水3天終見地下1樓

高雄288戶大樓豪雨灌入地下室800輛車滅頂，抽水3天終見地下1樓。（記者黃良傑攝）

2024/07/27 11:34

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市一棟288戶的集合大樓被大雨沖入，連淹了地下室3層樓，包括300多輛汽車、500多輛機車慘遭滅頂，被迫停電搶修，損失慘重又遇停電搶修，今天持續抽水終於見到地下1樓，但汽、機車全佈滿泥沙，許多機車被大水沖倒地，有住戶質疑管理員未即時架水閘門，直指人禍，但管理員喊冤，堅稱當時裝5支被沖掉4支。

不過，洪姓受災戶表示旁邊就有滯洪池，寶珠溝也完成整治，水還是來得又急又猛？質疑當時寶珠溝抽水機有在作動嗎？另2輛車遭滅頂的陳姓住戶則指市府補助每車2萬元修車費，如同杯水車薪，因車停在住處地下室停車場，非停在路邊或公共停車場，而還不知撥不撥得下來這筆救助金。

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今天該棟大樓持續抽取地下室積水，大樓也因搶救暫時停電，附近6個社區大樓也連動停電，部分建工路部分商家都還無法正常營業，居民都感到十分無奈；因地下2、3樓停車場積水，今天仍未全部抽出，700多輛汽機車目前仍然在水裡。

該大樓因配電系統在地下室，需等地下3層水全抽出才能謮台電進行搶修，目前初估將會停電1週，住戶被迫借住友人家或暫宿旅館，一人一晚最高補助1200元，若兩人同住一室仍最高補助2400元。

市府針對全市大樓地下室淹水問題，加速抽水能量，迄今投入各式抽水機87部，中央單位國軍及其它縣市有陸續支援，預計可達約128部中、大型抽水機投入加速抽水。

受災戶強調管委會正在保留證據，住戶會追究保全公司責任，也希望加快抽水、復電速度，完成抽水後，盼衛生單位的消毒工作也要能及時跟上，管委會希望爭取國軍協助復原，立委李昆澤跟議長康裕成昨都曾到社區關懷，要求能儘快在今（27）日深夜、28日凌晨0時恢復供電。

高雄288戶大樓豪雨灌入地下室800輛車滅頂，抽水3天終見地下1樓。（記者黃良傑攝）

高雄288戶大樓豪雨灌入地下室800輛車滅頂，抽水3天終見地下1樓，地下1樓的汽機車身佈滿泥沙。（記者黃良傑攝）

高雄288戶大樓豪雨灌入地下室800輛車滅頂，抽水3天終見地下1樓。（記者黃良傑攝）

高雄288戶大樓豪雨灌入地下室800輛車滅頂，抽水3天終見地下1樓，慘遭洪水沖倒的機車，令人看了怵目驚心。（記者黃良傑攝）

高雄288戶大樓豪雨灌入地下室800輛車滅頂，抽水3天終見地下1樓的汽機車，被質疑未即時架設閘門，管理人員出面喊冤，指地上閘門強調架5支被沖走4支。（記者黃良傑攝）

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