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曼谷街頭驚見「購買他國護照」廣告 泰國政府令徹查可疑中企

泰國曼谷街頭出現代辦護照廣告看板，現已被當局下令拆除。（擷取自擷取自Pai Charudul/Facebook）

泰國曼谷街頭出現代辦護照廣告看板，現已被當局下令拆除。（擷取自擷取自Pai Charudul/Facebook）

2024/07/26 16:04

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30天就可以擁有全新身分！曼谷街頭驚現「代辦他國護照」廣告

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國曼谷鬧區一處路口近日出現「快速購買他國護照」的中文廣告，明碼標出不同國家的護照費用，引起泰國當局下令隨即拆除進行徹查，嚴厲打擊當地中國非法企業。

綜合泰媒報導，泰國移民局23日前往曼谷匯權縣（Huai Khwang）逮捕35歲中國女子徐娜，原來是她替移民公司掛廣告。徐娜表示，看板製作費為6萬泰銖（約新台幣5.4萬），廣告牆租金為每月15萬泰銖（約新台幣13.6萬），另外她還收到500美元（約新台幣1.6萬）的協調費。

徐娜坦言，當初是一家香港公司提出廣告需求，她不太清楚對方公司的名稱，但該企業的確屬於看板上出現的「新世界移民集團」總裁「陳大發」。

泰國移民局副局長潘塔納（Panthana Nuchanart）證實，該廣告看板內容屬於合法宣傳，因為它的受眾不是針對泰國公民，而是為在泰國的外國人提供他國身分的服務。

不過此案仍然引起泰國政府高度關注，總理賽塔（Srettha Thavisin）下令，全面徹查匯權地區的可疑中國企業，嚴厲打擊高利貸及毒品販賣等黑色產業，防止更多非法中國公司繼續滲透泰國各地。

泰國副總理兼內政部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）強調，販售任何國家的護照都屬於非法行為，也將深入調查背後是否有地下集團利用泰國作為非法活動基地，「我們不會歧視來到泰國的外國人，不過我們堅決反對那些違反法律的人。我們必須對付罪犯並將他們驅逐出境。」

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