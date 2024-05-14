為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

英王移交「陸軍航空團榮譽司令」頭銜 威廉駕駛阿帕契飛上天

查理斯三世將擔任32年之久的「陸軍航空團榮譽司令」移交給威廉。（路透）

查理斯三世將擔任32年之久的「陸軍航空團榮譽司令」移交給威廉。（路透）

2024/05/14 13:23

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國國王查爾斯三世（King Charles III）確診癌症邁入第3個月，近期他已重返王室公務行程，查爾斯三世13日前往位於漢普郡（Hampshire）中瓦洛普（Middle Wallop）的陸軍航空兵基地，將「陸軍航空團榮譽司令」頭銜移交給兒子威爾斯親王（Prince of Wales）威廉（William）。

綜合外媒報導，查理斯三世擁有陸軍航空團榮譽司令頭銜已有32年，13日將此頭銜移交給威廉，並由陸軍飛行博物館的服役人員見證。威廉過去曾是英國皇家空軍的直升機飛行員，並在威爾斯安格爾西的「皇家空軍谷」工作了3年。查理斯三世表示：「我希望在威爾斯親王做為新任榮譽司令的帶領下，陸軍航空團將不斷壯大，而威爾斯親王是一位非常優秀的飛行員。」

查理斯三世也對陸軍航空團溫情喊話：「要照顧好你們自己，我無法形容能和你們在一起讓我有多麼驕傲。」而在查爾斯三世移交頭銜後，威廉也和陸軍航空團一起參加訓練，聽取工作簡報，並與機組人員與地勤人員會面，還直接駕駛阿帕契直升機。

威廉接下「陸軍航空團榮譽司令」頭銜後，實際駕駛阿帕契直升機。（路透）

威廉接下「陸軍航空團榮譽司令」頭銜後，實際駕駛阿帕契直升機。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
凱特王妃對視威廉親王滿是愛 網讚：去練郎情妾意劍
2023/12/04 14:19

凱特王妃對視威廉親王滿是愛 網讚：去練郎情妾意劍
凱特王妃罹癌後 威廉王子首度下廚執行公務
2024/04/18 22:35

凱特王妃罹癌後 威廉王子首度下廚執行公務

少子化挑戰 劍聲托嬰：培養孩子獨立自主
哈利王子返國 英王查爾斯三世「行程繁忙」無法相見
2024/05/08 21:55

哈利王子返國 英王查爾斯三世「行程繁忙」無法相見
現身的不是凱特王妃本人？網友曬對比照質疑：肩膀高度不同
2024/03/19 14:16

現身的不是凱特王妃本人？網友曬對比照質疑：肩膀高度不同

《猩球崛起：王國誕生》全新首部曲上映
哈利急回國探望罹癌英王 不與哥哥威廉、術後大嫂見面……
2024/02/07 23:19

哈利急回國探望罹癌英王 不與哥哥威廉、術後大嫂見面……
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播