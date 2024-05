英王移交「陸軍航空團榮譽司令」頭銜 威廉駕駛阿帕契飛上天

2024/05/14 13:23

李欣潔/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕英國國王查爾斯三世(King Charles III)確診癌症邁入第3個月,近期他已重返王室公務行程,查爾斯三世13日前往位於漢普郡(Hampshire)中瓦洛普(Middle Wallop)的陸軍航空兵基地,將「陸軍航空團榮譽司令」頭銜移交給兒子威爾斯親王(Prince of Wales)威廉(William)。

綜合外媒報導,查理斯三世擁有陸軍航空團榮譽司令頭銜已有32年,13日將此頭銜移交給威廉,並由陸軍飛行博物館的服役人員見證。威廉過去曾是英國皇家空軍的直升機飛行員,並在威爾斯安格爾西的「皇家空軍谷」工作了3年。查理斯三世表示:「我希望在威爾斯親王做為新任榮譽司令的帶領下,陸軍航空團將不斷壯大,而威爾斯親王是一位非常優秀的飛行員。」

查理斯三世也對陸軍航空團溫情喊話:「要照顧好你們自己,我無法形容能和你們在一起讓我有多麼驕傲。」而在查爾斯三世移交頭銜後,威廉也和陸軍航空團一起參加訓練,聽取工作簡報,並與機組人員與地勤人員會面,還直接駕駛阿帕契直升機。

A special day at @armyaircorps for the official Colonel-in-Chief handover from His Majesty The King. @RoyalFamily pic.twitter.com/JwEDXffx2B