英王移交「陸軍航空團榮譽司令」頭銜 威廉駕駛阿帕契飛上天

查理斯三世將擔任32年之久的「陸軍航空團榮譽司令」移交給威廉。（路透）

2024/05/14 13:23

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國國王查爾斯三世（King Charles III）確診癌症邁入第3個月，近期他已重返王室公務行程，查爾斯三世13日前往位於漢普郡（Hampshire）中瓦洛普（Middle Wallop）的陸軍航空兵基地，將「陸軍航空團榮譽司令」頭銜移交給兒子威爾斯親王（Prince of Wales）威廉（William）。

綜合外媒報導，查理斯三世擁有陸軍航空團榮譽司令頭銜已有32年，13日將此頭銜移交給威廉，並由陸軍飛行博物館的服役人員見證。威廉過去曾是英國皇家空軍的直升機飛行員，並在威爾斯安格爾西的「皇家空軍谷」工作了3年。查理斯三世表示：「我希望在威爾斯親王做為新任榮譽司令的帶領下，陸軍航空團將不斷壯大，而威爾斯親王是一位非常優秀的飛行員。」

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查理斯三世也對陸軍航空團溫情喊話：「要照顧好你們自己，我無法形容能和你們在一起讓我有多麼驕傲。」而在查爾斯三世移交頭銜後，威廉也和陸軍航空團一起參加訓練，聽取工作簡報，並與機組人員與地勤人員會面，還直接駕駛阿帕契直升機。

A special day at @armyaircorps for the official Colonel-in-Chief handover from His Majesty The King. @RoyalFamily pic.twitter.com/JwEDXffx2B — The Prince and Princess of Wales （@KensingtonRoyal） May 13, 2024

威廉接下「陸軍航空團榮譽司令」頭銜後，實際駕駛阿帕契直升機。（路透）

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