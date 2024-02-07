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哈利急回國探望罹癌英王 不與哥哥威廉、術後大嫂見面……

英國國王查爾斯三世6日傳出罹癌，哈利王子（見圖）在得知消息後迅速返國探視他的父王。（路透資料照）

英國國王查爾斯三世6日傳出罹癌，哈利王子（見圖）在得知消息後迅速返國探視他的父王。（路透資料照）

2024/02/07 23:19

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國國王查爾斯三世（King Charles III）6日傳出罹癌消息，小兒子哈利王子（Prince Harry）隨即從美國加州趕回英國探望，不過，哈利這趟卻沒有安排與哥哥威廉王子（Prince William）見面，跑王室新聞的記者指出，這顯示出王室父子之間「些微解凍」，但兄長與弟弟仍然「關係破裂」。

英國廣播公司（BBC）報導，王室新聞記者雷爾夫（Daniela Relph）說，哈利昨天在倫敦與父王一起度過了45分鐘，雖然聽上去似乎沒什麼，但雷爾夫指出，他們是一對「過去4年彼此很少見到面的父子」，再加上哈利聽聞父親罹癌後匆忙返國，以及查爾斯三世在倫敦等著哈利回來等情況，足以說明王室父子之間的關係「有一點解凍」。

不過，雷爾夫也說，哈利停留在英國期間，「行程表上沒有事情」能讓威廉與哈利這對王室兄弟見到面。

哈利目前與妻子梅根（Meghan）以及孩子們定居在加州。《每日郵報（Daily Mail）》報導，哈利昨晚在倫敦的旅館過夜；他下週將前往加拿大，出席不可征服運動會（Invictus Games）相關活動。

這也代表著哈利不會去探視他的大嫂，手術後正在休養的威爾斯王妃凱薩琳（Catherine, Princess of Wales，即凱特王妃）。雷爾夫稱，哈利過去與凱薩琳曾經很親近。

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