中國在南海虛張聲勢 專家：美應採取行動反制

6月17日,中國海警人員以刀斧等武器,襲擊菲律賓運補仁愛暗沙的船隻,造成菲律賓水手受傷,這是中國多年來在南海最嚴重的暴力行為之一。(法新社檔案照)

2024/07/26 06:37

〔國際新聞中心/綜合報導〕面對中國在南海的軍事擴張,美國史丹佛大學與美國企業研究所(AEI)的中國政治軍事專家梅惠琳(Oriana Skylar Mastro)25日投書紐約時報,批評華府擔心與北京爆發軍事衝突,始終不願意採取行動予以反制,她呼籲美國立刻採取實際行動,加強聯盟以對抗中國,以免北京最終不費一槍一彈地控制此一極其重要的水域。

梅惠琳在這篇題為「中國可以不發一彈就佔領南海」(Beijing Can Take the South China Sea Without Firing a Shot)的專文中指出,在過去的15年裡,中國已將其在南海一度無足輕重的存在,變成重要的軍事據點。北京聲稱擁有幾乎整片南海的主權,並利用其海警部隊、漁船和海上民兵等非軍事資產來脅迫鄰國,封鎖其船隻,並在有主權爭議的島嶼上建立軍事基地。

請繼續往下閱讀...

梅惠琳認為,美國應該承擔中國在南海軍事擴張的部分責任,因為儘管華府譴責中國的行徑,但為了避免情勢升級,始終避免在軍事上採取強硬立場,導致北京更加膽大妄為。

然而,正如任何不受挑戰的霸凌者一樣,中國變得愈來愈咄咄逼人。上個月,中國海警人員以刀斧等武器,襲擊菲律賓運補仁愛暗沙的船隻,造成菲律賓水手受傷,這是中國多年來在南海最嚴重的暴力行為之一。

中國過去在南海或其周邊海域,也曾與越南、美國、澳洲、日本和台灣發生過領土紛爭。2012年,中國從菲律賓手中奪取有爭議的黃岩島的控制權,近年來更持續與菲國對峙衝突。

梅惠琳認為,外界擔憂南海情勢可能比台灣還緊張,但這些擔憂被誇大了。她研究中國的軍事實力和戰略,堅信如果美國在南海採取更強硬的立場,北京可能會做出讓步,以避免一場它知道自己必輸無疑的戰爭。

在與台灣的潛在衝突中,中國可能擁有軍事優勢,因為台灣與中國近在咫尺。但中國在南海的地位並不太穩固,在過去的15年裡,中國在爭議島嶼上建立20幾個軍事據點,其中最大島嶼美濟礁(Mischief Reef)、永暑礁(Fiery Cross Reef)和渚碧礁(Subi Reef)已有簡易機場、戰鬥機、雷達系統、雷射和干擾設備。然而,中國在迄今仍缺乏足夠的防空和反艦飛彈系統,得以阻止美軍行動,使得這些中國基地很容易遭到空中和海上轟炸。

梅惠琳指出,南海幅員廣闊,約為美國大陸的一半,菲律賓蓄意擱淺在仁愛暗沙的報廢登陸艦「馬德雷山號」距離中國大陸約800英里,一旦爆發衝突,中國人民解放軍將必須進行空中和海上聯合補給行動,並為其必須長程作戰的戰鬥機進行空中加油,這是中國人民解放軍從未執行過的任務,也缺乏相關設備。

如果菲律賓參戰,美菲共同防禦條約將觸發美國參與,美國將可使用菲律賓的9個空軍和海軍基地,大幅增強其在該地區投射軍事力量的能力。中國確實擁有陸基「航艦殺手」彈道飛彈,但美國航空母艦仍可從這些飛彈射程之外,向南海部分地區出動戰機,與從菲律賓起飛的地面戰機一起,美國將可獲得對中國水面船艦的關鍵空中優勢。

儘管中國在其航空母艦計畫上投注鉅額資金,目前已有2艘服役,還有2艘仍在發展中,但中國的航艦仍無法與美國核動力航艦的數量或能力相提並論。中國的航艦大約每6天就需要加油一次,學習如何有效地運作航艦需要時間,而中國仍處於起步階段。

因此,中國在與鄰國的接觸中一直小心翼翼地使用海警和民用船隻,而非使用軍事資產,因為後者將標誌著北京尚未願意發動的情勢升級。

此外,中國不太可能承擔與美國開戰的風險,還有另外一個理由:不需要。中國的邊緣政策(brinkmanship)和利用非軍事資產恐嚇亞洲鄰國,已經足以使中國從2000年代後期在南海幾乎沒有軍事存在,發展成今天的重要力量。

美國應該戳破中國只是虛張聲勢,並壓制其軍事優勢,包括護送菲律賓補給船前往仁愛暗沙,甚至與澳洲、日本等盟國合作執行補給任務。這將向中國發出一個強有力的訊號,即北京的恫嚇將不再暢行無阻,同時讓菲律賓能夠持續與美國合作。為了讓中國保留顏面,美國可將這類行動以演習或訓練的形式進行,以盡量減少北京必須做出回應的壓力。

菲律賓是美國與中國的區域競爭中具有重要戰略意義的參與者。美菲兩國應該加強同盟關係,允許美國在菲律賓建立更多基地,並加強美國的承諾,協助抵禦中國對菲律賓海域的入侵。更密切的關係也可能使美國在與中國的衝突中,更容易從菲律賓基地向台灣提供補給,並為加強與其他南海國家的軍事合作打開大門,南海國家對北京的恐懼,可能會阻止他們採取這類行動,但如果中國確定其挑釁可能會招致美國反擊,北京就可能會開始緩和其行為。

梅惠琳強調,當然北京也有可能以全面軍事升級做出回應,但對於中國軍隊來說,這種風險很低,因為解放軍的信條是避免任何無法確保勝利的戰爭。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法