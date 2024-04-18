凱特王妃罹癌後 威廉王子首度下廚執行公務
2024/04/18 22:35
劉晉仁／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕英國王儲威廉王子（Prince William）今（18日）參訪一間慈善機構，並親自下廚切菜，協助分發食品，這是凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）宣布罹癌以來，威廉首次執行王室公務。
綜合英國廣播公司（BBC）與《法新社》報導，自凱特上月22日宣布罹患癌症以來，威廉與凱特就鮮少對外露面，而今日他終於重返公職崗位。
請繼續往下閱讀...
威廉首先到薩里郡（Surrey）一間從事食品再分配的慈善機構幫廚，隨後再將打包好的食物，送到倫敦西部的漢沃斯青年中心（Hanworth Centre）。
威廉過程中還收到了2張分別要給凱特以及英國國王查爾斯三世（King Charles III））的早日康復賀卡，他向送上卡片的志工致謝，並向對方表示「你人真好」。
威廉上一次對公眾亮相是在本月11日，他當天與10歲的兒子喬治王子（Prince George）去看阿斯頓維拉（Aston Villa）的足球比賽。在該場歐會盃8強賽事中，威廉支持的阿斯頓維拉，以2：1擊敗來訪的里爾（Lille）。