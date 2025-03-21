表弟罷免表哥顏寬恒遭打臉！罷團志工林宣宏：顏家不認我很正常

「解顏行動」志工林宣宏（左）說，顏家不認他很正常。（取自台中市議員施志昌臉書）

2025/03/21 19:42

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市第二選區罷免團體「解顏行動」志工林宣宏，常舉著「寬恒表弟罷寬恒」標語牌要罷免「表哥」，遭顏寬恒團隊稱，顏寬恒不記得有這個「表弟」。林宣宏今天表示，自己是不重要的人，顏家不認得他很正常，也因為他敢站出來反對地方勢力，中二目前每天收到數百份連署書，連署進度越來越好，呼籲台中各區民眾也要勇敢反對不適任立委。

民進黨宣布縣市黨部、黨公職服務處轉為「民主連署站」，台中市議會民進黨團於20日宣布設站，林宣宏舉著「寬恒表弟罷寬恒」標語牌出席，強調罷免不是針對「表哥」顏寬恒，而是要下架親共藍委。不過，顏寬恒團隊連日強調，家族查無此人，從未在過年或重要節日看過林宣宏。

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林宣宏說，從小就聽舅舅說過，媽媽是顏清標的表妹，由於沒跟顏家往來，顏寬恒不認識他也很正常，也由於他敢站出來喊罷免，被「解顏行動」視為精神領袖，中二連署狀況越來越好，19日開始跟民進黨團合作，連署書每天都是幾百份、幾百份在收件。

林宣宏指出，顏家在中二勢力龐大，自己不是要罷免「表哥」顏寬恒，而是要罷掉在立法院惡霸的國民黨，由於爭議太大講不清楚，日後會避免用「顏寬恒表弟」名號，但也要呼籲台中各區罷團，勇敢出來罷掉不適任立委，不要畏懼地方強權。

顏寬恒團隊表示，探詢相關親戚沒聽過這名林先生，建議如要配合民進黨演出就不要攀親，用顏寬恒親戚名義宣傳實在很漏氣，也再次證明民進黨發起的大罷免，只有是不是自己人的問題。

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