桃市府編列千萬買既成道路 呂林小鳳批買不到10坪地毫無誠意

桃園區復興路仍有許多既成道路用地未徵收。 （記者謝武雄攝）

2025/03/21 19:42

〔記者謝武雄／桃園報導〕為解決既成道路問題，桃園市政府除推動容積移轉外，今年也編列1000萬元收購既成道路；卻遭市議員呂林小鳳批評毫無誠意，1000萬元可能買不到10坪市區土地。

由於台北市和桃園市都實施容積移轉代金制度，目前還有100多億元可用，呂林小鳳建議比照台北市，每年撥用10餘億元都發基金，收購未徵收公共設施保留地。

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桃園市養護工程處長劉軍希表示，今年編列1000萬元收購既成道路是依照往例，這項預算已經編列10多年了，主要是配合大法官400條釋憲案，編列預算解決既成道路長期無法徵收問題，只是桃園近年來重大工程紛紛啟動，新闢道路也越來越多，道路養護壓力越來越大，但養工處編列明年預算會視狀況儘量增加購地預算。

至於既成道路收購模式，原則上參考台北市模式，以土地公告現值6折做為底價，競標後低價得標，得標土地大多是非都市計畫內土地，約為公告現值2成左右。

都市發展局都市行政科長高宜民表示，台北市只有一個都市計畫，既成道路競標雖然底價為土地公告現值六折，還是有很多人搶標，反觀桃園市共有卅幾個都市計畫，由於容移代金規定，從那個都市計畫取得，就要用在該都市計畫，目前容移代金大都來在南崁、八德、林口等公保地稀有的都市計畫區，該地區公保地行情都超過土地公告現值，用公告現值6折根本買不到土地。

呂林小鳳認為，近年桃園市土地公告現值攀升，市區道路土地每坪市價超過100萬元的比比皆是，養工處購買既成道路預算仍維持1000萬元，可能連10坪地都買不到，建議市府至少要隨著物價進行調整，畢竟桃園升格從910億餘元預算到1700多億元，幾乎增加2倍；另容移代金目前還有100多億元，桃園可比照台北市使用容移代金加速取得既成道路用地。

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