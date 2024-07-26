美國總統大選將屆 愈來愈多州從中國撤資

美國密蘇里州財政廳長馬利克推動該州主要退休基金從中國撤資，使得密蘇里成為全美最早採取這類措施的州之一。（美聯社檔案照）

2024/07/26 00:21

〔國際新聞中心／綜合報導〕美中關係持續緊繃，美國密蘇里州財政廳長馬利克（Vivek Malek），推動該州主要退休基金從中國企業撤資，使得密蘇里成為全美最早採取這類措施的州之一。

現在，尋求連任的馬利克將在8月6日舉行的共和黨初選中，與他的挑戰者競爭，從中國企業撤資成為他爭取連任的主要訴求之一。值得注意的是，他的挑戰者也同樣強烈主張切斷與中國的金融聯繫。

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美聯社25日報導，在美中戰略競爭愈演愈烈之際，美國愈來愈多州政府正在從以往投資的中企撤資，尋求連任的州政府官員甚至將此做為自己的政績或施政目標。馬利克的主張反映了美國政壇強烈的反中情緒，今年許多參與競選的候選人，都將北京視為美國的頭號威脅。

印第安納州和佛羅里達州也對其公共退休基金投資中企做出限制；儘管亞利桑那州否決了類似法案，卻在伊利諾州和奧克拉荷馬州被立案。

報導指出，中國經濟多年來曾經一枝獨秀，被譽為世界經濟火車頭，但自從武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發以來，中國經濟一蹶不振，疫情結束後也欲振乏力，加上美中戰略競爭加劇，許多外國企業紛紛撤離中國，外國對中企的投資也不可同日而語。

報導引述由創投家金恩（Andrew King）主持的非營利組織「未來聯盟」（Future Union）的一份研究報告，指出在2018至2022年間，美國公共退休基金和大學捐贈基金，在中國的投資總額約1460億美元（約4.7兆台幣），美國有超過5分之4的州至少有1個公共退休基金投資中國或香港。

金恩指出，如果到現在這個時候還對中國持續進行這種規模的投資，應該會讓人感到羞愧。他認為，中國利用美國企業的智慧財產權仿製相同的產品，然後壓低這些產品的價格，與美國的科技和創新生態競爭。

美國財政部最近提議禁止美國企業投資中國可能具有軍事用途的人工智慧（AI）系統，例如武器的瞄準系統。今年5月，美國總統拜登親自出面，阻止一家中國人持有的加密貨幣採礦公司MineOne Partners Limited，在懷俄明州的核洲際彈道飛彈基地附近購買土地，指其構成國家安全風險。

美國的州政府、市政當局和大學，過去也曾因南非種族隔離政策而撤資。若干州也曾因為健康因素，從菸草公司撤資。俄羅斯入侵烏克蘭後，一些美國州政府也從俄國撤資。

美聯社指出，在愈來愈多州政府決定從中國撤資的同時，也有愈來愈多州限制或禁止中國人在境內購買土地或房地產。根據阿肯色大學全國農業法律中心統計，目前美國已有20幾個州禁止外國人在州內擁有農業用地。

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