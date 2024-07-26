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以色列總理訪白宮與拜登談加薩停火 稍晚將會賀錦麗

2024/07/26 03:00

〔中央社〕美國總統拜登今天在白宮與以色列總理尼坦雅胡會談，兩人將討論持續至今已9個月的加薩戰爭難以停火的情形。副總統賀錦麗稍晚也將跟尼坦雅胡會面。

路透社報導，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）去年10月7日攻擊以色列，事發幾天後，拜登（Joe Biden）曾親自訪問以色列。當時他擁抱尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu），並承諾美國將予以支持。

今天的會談是自那之後，拜登與尼坦雅胡的第一次面會。

尼坦雅胡這次訪美，正值美國政壇局勢驟變。在民主黨同儕施壓下，拜登21日退出美國總統大選，並支持賀錦麗（Kamala Harris）接替獲黨內提名為2024年大選總統候選人。

拜登今天在橢圓形辦公室（Oval Office）接待尼坦雅胡時說：「我們有很多事得討論。」

尼坦雅胡則告訴拜登：「我想感謝您在50年公職生涯中持續支持以色列。」拜登從政至今已長達半個世紀。

法新社報導，白宮國家安全發言人柯比（John Kirby）今天告訴記者，拜登會對尼坦雅胡說，加薩走廊（Gaza Strip）需要「盡快」停火。

賀錦麗今天下午也將在白宮與尼坦雅胡會面。賀錦麗是第一位呼籲以哈停火的美國最高層官員，若她最終當選美國總統，對以色列的政策會如何改變，各界將密切關注這次會談釋出的訊號。1130726

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