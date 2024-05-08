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哈利王子返國 英王查爾斯三世「行程繁忙」無法相見

哈利王子（見圖）返回英國參與活動。（法新社資料照）

哈利王子（見圖）返回英國參與活動。（法新社資料照）

2024/05/08 21:55

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國國王查爾斯三世（King Charles III）的小兒子哈利王子（Prince Harry）近日返回倫敦參與「不屈不撓運動會」（Invictus Games）的10週年慶祝活動，哈利王子難得回英國，不過他的發言人指出，查爾斯三世行程繁忙，哈利將不會與他的父親見面。

《法新社》報導，哈利王子的發言人表示，查爾斯三世的行程都排滿了，本週無法安排兩人會面，「公爵當然能理解他父親的日記事務，以及各式各樣的優先處理事項，也期盼能盡快相見。」

哈利王子上一次與查爾斯三世見面是在今年2月，當時英國王室對外宣布國王罹癌，哈利特地趕回英國探望父親，父子之間緊繃的關係看似緩和了不少，不過這一次，王室的宮殿大門卻似乎對哈利關上了。

報導指出，查爾斯三世週二在白金漢宮（Buckingham Palace）接見來訪的斐濟總理蘭布卡（Sitiveni Rabuka）時，哈利正在倫敦金融區出席不屈不撓運動會的會議。

而今日查爾斯三世也會在白金漢宮參加花園派對，並與首相蘇納卡（Rishi Sunak）進行私人會面，哈利則會在倫敦聖保羅座堂（St Paul's Cathedral）參與感恩禮拜。

由於白金漢宮與聖保羅座堂之間僅相距5公里，因此評論家認為，英國王室這種行程安排是一種「冷落」。

哈利這趟返國也不會與哥哥威廉王子（Prince William）見面。在倫敦為期3日的行程結束之後，哈利將與妻子梅根（Meghan）造訪尼日利亞，而威廉則會相繼訪問英國西南部的康瓦耳郡（Cornwall）與夕利群島（Isles of Scilly）。

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