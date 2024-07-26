南投縣長許淑華穿這款雨衣勘災 網友得知售價嘆只能看看！

南投縣長許淑華（前排右3）26日赴埔里勘災，她的雨衣引起網友關注。（南投縣府提供）

2024/07/26 20:03

〔記者陳鳳麗／南投報導〕凱米颱風為南投縣帶來災情，縣長許淑華這兩天分赴信義、南投、埔里勘災，不過縣長勘災新聞，網友留言卻大歪樓，幾乎都關注她穿的雨衣，詢問「什麼廠牌？何處買？」有網友查出是瑞典品牌，也有人查出價格，笑稱「看到衣服真心覺得好看，看到價格真的只能看看！」。

南投縣長許淑華昨日到信義鄉、南投市分別勘查土石流、淹水的災情，今日則到埔里鎮看守城橋便橋沖毀等災情，兩天的災行程經媒體報導後，有人將新聞連接和照片PO在地方臉書社團，也有人把她的照片放在IG，都引起網友的討論，只是網友們把焦點全放在她穿的雨衣，留言大歪樓，都在討論這件雨衣。

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很多網友稱讚這件雨衣很好看，更多人想知道雨衣的廠牌和價格，有人還問「可以請縣府幫忙團購嗎？」也有網友則建議縣府每名員工發一件，後來有網友告知該雨衣是瑞典品牌（STUTTERHEIM），並貼出官網上秀出該雨衣的照片，要網友自己去查價格。另有人在IG也貼出許淑華穿雨衣照，稱讚該雨衣很好看，有人回應不便宜，要台幣1萬多元。

後來也有人從日本的網站查到價格，日幣要4萬1800元，以現在的匯率換算，約台幣8200多元，網友看到價格後表示「看到衣服真心覺得好看，看到價格真的只能看看！」。

地方臉書社團貼出南投縣長許淑華勘災的圖文和新聞連結，網友大歪樓，幾乎都在關注她穿的雨衣。（圖擷自臉書社團「南投人聊天室2.0」）

有網友則在日本網站找到該雨衣在日本的售價。（圖擷自網路）

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