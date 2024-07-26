為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

南投縣長許淑華穿這款雨衣勘災 網友得知售價嘆只能看看！

南投縣長許淑華（前排右3）26日赴埔里勘災，她的雨衣引起網友關注。（南投縣府提供）

南投縣長許淑華（前排右3）26日赴埔里勘災，她的雨衣引起網友關注。（南投縣府提供）

2024/07/26 20:03

〔記者陳鳳麗／南投報導〕凱米颱風為南投縣帶來災情，縣長許淑華這兩天分赴信義、南投、埔里勘災，不過縣長勘災新聞，網友留言卻大歪樓，幾乎都關注她穿的雨衣，詢問「什麼廠牌？何處買？」有網友查出是瑞典品牌，也有人查出價格，笑稱「看到衣服真心覺得好看，看到價格真的只能看看！」。

南投縣長許淑華昨日到信義鄉、南投市分別勘查土石流、淹水的災情，今日則到埔里鎮看守城橋便橋沖毀等災情，兩天的災行程經媒體報導後，有人將新聞連接和照片PO在地方臉書社團，也有人把她的照片放在IG，都引起網友的討論，只是網友們把焦點全放在她穿的雨衣，留言大歪樓，都在討論這件雨衣。

很多網友稱讚這件雨衣很好看，更多人想知道雨衣的廠牌和價格，有人還問「可以請縣府幫忙團購嗎？」也有網友則建議縣府每名員工發一件，後來有網友告知該雨衣是瑞典品牌（STUTTERHEIM），並貼出官網上秀出該雨衣的照片，要網友自己去查價格。另有人在IG也貼出許淑華穿雨衣照，稱讚該雨衣很好看，有人回應不便宜，要台幣1萬多元。

後來也有人從日本的網站查到價格，日幣要4萬1800元，以現在的匯率換算，約台幣8200多元，網友看到價格後表示「看到衣服真心覺得好看，看到價格真的只能看看！」。

地方臉書社團貼出南投縣長許淑華勘災的圖文和新聞連結，網友大歪樓，幾乎都在關注她穿的雨衣。（圖擷自臉書社團「南投人聊天室2.0」）

地方臉書社團貼出南投縣長許淑華勘災的圖文和新聞連結，網友大歪樓，幾乎都在關注她穿的雨衣。（圖擷自臉書社團「南投人聊天室2.0」）

有網友則在日本網站找到該雨衣在日本的售價。（圖擷自網路）

有網友則在日本網站找到該雨衣在日本的售價。（圖擷自網路）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
南投信義鄉土石流阻斷交通 東埔淪「孤島」
2024/07/25 09:04

南投信義鄉土石流阻斷交通 東埔淪「孤島」
南投眉溪水位暴漲 通車不到半年守城橋便道遭沖毀
2024/07/25 11:17

南投眉溪水位暴漲 通車不到半年守城橋便道遭沖毀

新板特區豪宅王 三重新作首購青睞
風災善後！南投溪頭園區休園至7/28、杉林溪至8/5
2024/07/26 19:00

風災善後！南投溪頭園區休園至7/28、杉林溪至8/5
中颱凱米來襲！南投仁愛農民搶收夏季蔬菜、高山花卉
2024/07/23 15:59

中颱凱米來襲！南投仁愛農民搶收夏季蔬菜、高山花卉

超模愛吃素？維持苗條身材與營養均衡的完美法則
南投貓羅溪暴漲 河堤旁百餘輛車泡水
2024/07/25 11:37

南投貓羅溪暴漲 河堤旁百餘輛車泡水
凱米暴雨肆虐！溪頭往杉林溪道路中斷 路基掏空「剩一半」
2024/07/26 15:22

凱米暴雨肆虐！溪頭往杉林溪道路中斷 路基掏空「剩一半」
政治今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播