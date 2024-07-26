大肆入侵美國醫療軍事機構 北韓駭客被起訴

北韓駭客意圖竊取重要資料牟取大量金錢。圖中人物與本事件無關。（路透社）

2024/07/26 13:04

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦檢察官於本週四宣布，一名北韓軍情特務林正赫（Rim Jong Hyok）被控密謀駭入美國醫療保健機構、國家航空暨太空總署（NASA）、美國軍事基地以及國際實體，竊取敏感資訊並安裝勒索軟體以擴大攻擊。起訴書指出，林正赫利用中國銀行洗錢，購買電腦伺服器，受北韓資助並對全球國防、科技及政府機構展開網路攻擊。

據美聯社報導，這些攻擊對美國醫院和其他醫療機構造成了嚴重干擾，影響了病患的治療。林正赫被控在美國11個州內針對17個實體，包括NASA和美國軍事基地，及中國、台灣和南韓的國防與能源公司發動攻擊。林和隸屬於北韓偵察總局Andariel單位的其他成員，侵入NASA電腦系統，竊取超過17GB的非機密資料，並入侵密西根州、加州的國防公司，以及德州蘭道夫空軍基地和喬治亞州羅賓斯空軍基地。

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這些攻擊使用的惡意軟體使得Andariel組織能夠將竊取的資訊發送給北韓軍事情報部門，進一步推動該國的軍事和核子發展。FBI官員表示，攻擊者的目標包括戰鬥機、飛彈防禦系統、衛星通訊和雷達系統。

此外，美國司法部表示，林正赫的起訴可能導致對北韓的更多制裁，這些制裁可能削弱北韓的經濟控制能力，降低對醫療機構的攻擊動機。過去，北韓駭客因金錢誘因而進行大規模網攻，與俄羅斯和中國的駭客的動機有所不同。美國司法部在2021年對三名北韓程式設計師提出告訴，指控他們發動對美國電影製片廠的破壞性攻擊及從全球銀行和企業竊取超過13億美元。

目前，美國當局懸賞1000萬美元尋找林正赫或其他涉案的外國特務。根據法院紀錄，林正赫目前居住在北韓，曾在平壤和新義州的軍事情報機構工作。

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