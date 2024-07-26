週日天氣稍緩週一又變糟！氣象署示警下個熱帶擾動影響台灣

未來兩週天氣展望。（氣象署提供）

2024/07/26 18:26

〔記者吳亮儀／台北報導〕凱米颱風剛離開台灣，但天氣仍舊不穩定！中央氣象署預報，明天受低壓帶影響，東半部及南部地區有陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨發生機率，下週日（28日）才稍微緩和，但下週一之後又會受低壓帶影響，轉為有局部短暫陣雨與雷雨的天氣型態。

氣象署預報員徐仲毅說明未來天氣狀況，他指出，明天環境風場會轉變，東半部會比今天更加不穩定；下週日天氣稍微好一點，僅剩南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲。

請繼續往下閱讀...

「下週一起又受低壓帶影響，天氣又開始不穩定」，徐仲毅說，下週一、下週二兩天東半部及南部地區有短暫陣雨或雷雨並有局部大雨發生機率，其他地區有局部短暫陣雨與雷雨，下週三（31日）之後雖然持續受到西南風影響，但屆時水氣才會比較少。

徐仲毅也特別提到，在菲律賓東方海面有些低壓帶和熱帶擾動發展，預計在下週一、下週二會比較接近台灣，屆時影響東半部和南部地區天氣，「但它在北上過程中成長的環境條件並不利於持續發展下去，因此仍待後續觀察」。

氣象署今天也發布未來兩週的「月長期天氣展望」，未來第1週（7月27日到8月2日）受低壓帶影響，鄰近洋面水氣多，中南部天氣較不穩定，有短暫陣雨或雷雨，並可能有局部較大雨勢。未來第2週（8月3日到8月9日）西北太平洋仍有熱帶擾動發生的可能，請注意氣象署發布的最新預報資訊。

定量降水預報。（氣象署提供）

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法