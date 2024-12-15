俄軍撤離敘利亞！重裝備打包 但不棄守海空基地

俄羅斯雖然逐漸從敘利亞撤軍，但俄軍並未離開赫梅敏空軍基地及塔爾圖斯（Tartous）海軍基地，也不打算棄守基地。圖為俄軍Mi-8運輸直升機。（法新社）

2024/12/15 08:43

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞總統阿塞德政權8日崩潰垮台，美國衛星拍攝畫面發現，長年為阿塞德撐腰的俄羅斯動員運輸機收拾軍備、準備撤離。有4名敘利亞官員透露，俄方正從敘利亞北部前線及阿拉維山（Alawite）哨所撤軍，但俄軍並未離開赫梅敏空軍基地（Hmeimim Air Base）及位於塔爾圖斯（Tartous）的海軍基地，且俄軍不打算棄守基地。

根據《路透》報導，美方衛星13日在赫梅敏空軍基地發現至少有兩架AN-124重型運輸機打開鼻錐準備裝載物品。駐紮在基地外的敘利亞安全官員指出，14日至少有1架運輸機飛往利比亞。與俄方有接觸的敘利亞軍事及國安消息人士透露，俄羅斯正在從前線撤軍，包括撤出一些重裝備和敘國高階官員。

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不過該名消息人士也指出，俄羅斯並未自兩大軍事基地撤離，同時也不打算這麼做。與俄國軍方曾有接觸的一名敘利亞高階軍官指出，確實有部分裝備及阿塞德部隊高的軍官被送回莫斯科，不過俄羅斯現階段目標是敘利亞根據當地情勢發展進行重組和重新部署。

一名和過渡政府關係密切的反抗軍高階官員表示，敘利亞與俄羅斯雙方目前尚未針對俄國在敘利亞的軍事存在，以及阿塞德政府與俄羅斯過去達成的協議等議題進行討論，這些議題是未來的問題，敘利亞人民將擁有最終決定權。

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