獨家》遲緩兒死亡爆虐童疑雲？檢方解剖：腹部有腫瘤

台南傳出一件家暴疑雲，年約5、6歲的男孩小明（化名）身上有多處新舊傷，被送往醫院救治後死亡。（記者王捷攝）

2024/05/15 00:02

〔記者王捷／台南報導〕台南傳出一件虐童疑雲，年約5、6歲的小明（化名）有發展遲緩的情況，並通報社會局多次家暴紀錄，但是父母聲稱是小明跌倒，上個月底小明被送往醫院死亡，雖然小明身上有多處新舊傷，但檢察官陪同解剖後認為，死因可能是小明腹部的腫瘤破裂，檢方表示全案還在偵查中，會盡力調查。

據了解，小明還有一位哥哥，但只有小明身上常有受傷，因此常被通報家暴，不過父母遇到社工訪視，都回稱這些傷是小明跌倒造成，因為小明疑似有遲緩症狀，所以也不會表達，也因為時常被通報家暴，小明多次更換幼兒園就讀。

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上個月底，小明因病送往醫院，後來死亡，父母相當緊張，因為小明身上的新舊傷痕，醫院懷疑有家暴可能，所以通知相關單位，警方獲報後也啟動調查，不過檢方在相驗後發現，小明身上雖然有傷，應該與死因無關，腹部有一顆破裂的腫瘤，懷疑死因，由於沒有發現外力介入，因此初步認為小明是因病死亡。

不過，有醫界人士認為，如果腹部有腫瘤，應該會有相關的病例，腫瘤不會突然長出來，為何腫瘤會破裂，是否與病歷相關？相關單位應該調查清楚，警方表示已啟動調查及通報相關權責機關，並由檢察官偵查中，檢方則指出，全案尚未偵結，目前還在等解剖報告，一定會仔細調查。

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