為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

獨家》遲緩兒死亡爆虐童疑雲？檢方解剖：腹部有腫瘤

台南傳出一件家暴疑雲，年約5、6歲的男孩小明（化名）身上有多處新舊傷，被送往醫院救治後死亡。（記者王捷攝）

台南傳出一件家暴疑雲，年約5、6歲的男孩小明（化名）身上有多處新舊傷，被送往醫院救治後死亡。（記者王捷攝）

2024/05/15 00:02

〔記者王捷／台南報導〕台南傳出一件虐童疑雲，年約5、6歲的小明（化名）有發展遲緩的情況，並通報社會局多次家暴紀錄，但是父母聲稱是小明跌倒，上個月底小明被送往醫院死亡，雖然小明身上有多處新舊傷，但檢察官陪同解剖後認為，死因可能是小明腹部的腫瘤破裂，檢方表示全案還在偵查中，會盡力調查。

據了解，小明還有一位哥哥，但只有小明身上常有受傷，因此常被通報家暴，不過父母遇到社工訪視，都回稱這些傷是小明跌倒造成，因為小明疑似有遲緩症狀，所以也不會表達，也因為時常被通報家暴，小明多次更換幼兒園就讀。

上個月底，小明因病送往醫院，後來死亡，父母相當緊張，因為小明身上的新舊傷痕，醫院懷疑有家暴可能，所以通知相關單位，警方獲報後也啟動調查，不過檢方在相驗後發現，小明身上雖然有傷，應該與死因無關，腹部有一顆破裂的腫瘤，懷疑死因，由於沒有發現外力介入，因此初步認為小明是因病死亡。

不過，有醫界人士認為，如果腹部有腫瘤，應該會有相關的病例，腫瘤不會突然長出來，為何腫瘤會破裂，是否與病歷相關？相關單位應該調查清楚，警方表示已啟動調查及通報相關權責機關，並由檢察官偵查中，檢方則指出，全案尚未偵結，目前還在等解剖報告，一定會仔細調查。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
完善保母訪視機制 北市議員王欣儀促加入「視訊訪視」
2024/05/14 17:54

完善保母訪視機制 北市議員王欣儀促加入「視訊訪視」
台南女童被打到站不穩 警追查是阿嬤失控動手依法處分
2024/05/13 18:09

台南女童被打到站不穩 警追查是阿嬤失控動手依法處分

少子化挑戰 劍聲托嬰：培養孩子獨立自主
宜市、羅東2校爆老師虐童、性侵 有多人受害
2024/05/14 17:58

宜市、羅東2校爆老師虐童、性侵 有多人受害
台南婦人猛甩巴掌10多下！女童被打到站不穩 警方要查
2024/05/13 12:49

台南婦人猛甩巴掌10多下！女童被打到站不穩 警方要查

《猩球崛起：王國誕生》全新首部曲上映
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播