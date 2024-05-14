宜市、羅東2校爆老師虐童、性侵 有多人受害

宜蘭縣議員謝正信今在縣議會質詢，踢爆宜蘭市某國小爆發老師虐童、羅東某國中老師涉嫌性侵學生，2校都有多人受害。（圖擷取自宜縣議會官網）

2024/05/14 17:58

首次上稿 16:36

更新時間 17:58

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣議員謝正信今天（14日）在縣議會質詢踢爆，宜蘭市某國小爆發老師虐童、羅東某國中老師涉嫌性侵學生，有多人受害。兩所學校均已組專案小組調查，縣府教育處強調勿枉勿縱，若有違法情事就移送法辦。

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謝正信指控，宜蘭市涉嫌霸凌虐童的是某國小美術班老師，他在教學過程常對班上孩子巴頭巴臉，有10幾個學生受害，老師已經調離班級，有人說老師很優秀，還替他講話，因此只調離班級，未停職接受調查；但有家長擔心，其他班學生若同樣受害怎辦？

至於羅東某國中的性侵案，是教武術的體育老師，已停職接受調查，檢警也在偵辦中，不只一個女學生受害，這名老師還有在其他的高中職任教。

據了解，宜蘭市的案件發生在4月間，某國小美術老師帶普通班學生到術科教室上課，因有切割機等危險器材，不能讓孩子跑來跑去或吵鬧不聽話，老師為維持秩序，用口頭遏止孩子，有時用手拍孩子屁股或拍肩膀，也有少數幾個動作弄到後腦勺，有10多個學生受害。

學校說，這不是虐童，虐童是錯誤理解，是老師與學生在上課時有一些管教問題，學校已經在送校事會議處理，由公正第三方組調查小組，調查老師有沒有違反輔導管教辦法。

不過學校坦言，老師未符合正向正當管教，但還不到體罰地步，當事老師是資深老師也曾獲獎，事件發生後深切自責，但這些動作都是不適當的，拍打屁股、後腦勺的觀感很不好，但沒有「巴臉」。

至於疑似性侵案也是在4月，據了解，體育老師是某國中老師，但也有到其他高中職任教，爆發出來的受害學生，是高中職的兩名女學生。老師指導武術，學生訓練完後，身體疲累酸痛，老師稱在大學有學過推拿按摩，可以為女學生解除疲勞與肌肉酸痛。

事後，兩名女學生指控，老師在推拿時，把手伸進到她們的私處。國中接獲投訴，立即組成性別平等調查小組展開調查，老師否認性侵與性騷，不知道學生為何要這樣指控他？至於老師服務的國中，目前沒有學生投訴。

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