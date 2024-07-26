打著「縣長助理」名號誆騙6500萬 林姿妙親信許智信涉貪一審判12年

以林姿妙名義誆騙6500萬元，宜蘭縣政府專員許智信（中）涉貪污等罪判處12年。（資料照）

2024/07/26 11:59

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府公共造產專員許智信，打著縣長林姿妙助理名號在外誆騙募資與借貸；民間傳出受害者逾50人，累計金額逾億元。宜蘭地檢署掌握到17名被害人，總計受騙約6500萬元，今年2月依貪污治罪條例和刑法詐欺罪嫌起訴許智信。宜蘭地方法院今天上午宣判，判處許智信12年徒刑，褫奪公權5年。

許智信雖掛名公共造產專員，實際上是縣府宜蘭市駐區專員，支援縣長室基層服務業務，幫林姿妙「跑攤」。不料，去年9月28日突然無故曠職，外傳捲款潛逃，不乏民代、地方名人被騙「投資」，詐騙金額逾億元，受騙民眾詐鍋將矛頭擔向縣府與林姿妙，在地方鬧得甚囂塵上。

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許智信跑路後在中部棄車，手機幾乎每天換門號，一度還想偷渡出國。失聯落跑9天，去年10月7日在台北車站落網，檢方訊後聲請羈押禁見獲准。

檢方調查，許智信2020年2月起，利用縣長室專員（實際職務是公共造產專員）身分，邀請被害人投資賺錢，或以高額紅利吸引被害人掏錢，話術相當多，包含稱標到媽祖文化節邀請被害人投資、稱縣府執行口罩及媒體採購出現困難需資金挹注，或稱廠商缺標金投標童玩節工程，可一起投資獲利等。

檢方掌握17名被害人，有人最多被騙1280萬元，受騙總額累計6500萬元；但許智信否認犯罪，主張只是一般借貸，他在外欠有債務，其中包含地下錢莊，急需用錢。

今年2月檢方偵結，認定許智信涉貪污治罪條例利用職務機會詐取財物、刑法詐欺罪嫌提起公訴。宜蘭縣政府當時即表示，許男在去年曠職失聯後，即依照勞動契約將其解雇，針對其個人行為導致民眾權益受損部分，縣府尊重司法調查程序及結果。

宜蘭地院今天上午11點半宣判，法官依貪污治罪條例利用職務機會詐取財務以及刑法詐欺取財等罪，判處許智信12年有期徒刑，褫奪公權5年。

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