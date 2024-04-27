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南韓再傳「N號房」事件！小學老師脅迫未成年女孩拍下近2千部不雅片

南韓又發生類似「N號房」的案件，一名小學老師竟脅迫120名未成年女性拍攝不雅影像，影片總計多達1900餘部。圖為N號房主嫌趙周彬。示意圖，圖與新聞人物無關。（資料照）　

南韓又發生類似「N號房」的案件，一名小學老師竟脅迫120名未成年女性拍攝不雅影像，影片總計多達1900餘部。圖為N號房主嫌趙周彬。示意圖，圖與新聞人物無關。（資料照）　

2024/04/27 15:33

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓2018至2020年發生令人髮指的「N號房」性剝削案，主嫌趙周彬在通訊軟體建立聊天群組，散布被害女性非自願拍下的猥褻影片、相片，沒想到如今又有類似案件出現，一名小學老師竟脅迫120名未成年女孩拍攝不雅影像，影片總計多達1900餘部，本月25日被大法院（最高法院）判處13年有期徒刑定讞。

據韓媒《國民日報》報導，這名30來歲的小學老師從2012年開始任教，2015年2月至2021年2月的6年時間裡持續犯案，他透過社群媒體認識未成年女孩後，隨即威脅她們拍攝猥褻動作，並且還引誘其中1人前往汽車旅館性侵。

法院一審時判處狼師有期徒刑15年，分別為製作性剝削材料的8年、準強姦罪的7年；到了二審時，由於檢方發現被告還有「習慣性」製作性剝削材料的行為，法院改判有期徒刑18年，並痛斥除了N號房之外沒有比這更嚴重的罪行。

然而，南韓大法院當時推翻原判發回重審，因為南韓是在2020年6月才新增「習慣性」製作性剝削材料的罪嫌，而狼師的行為是在之前犯下的，僅能適用舊法。

對此，水原高等法院去年12月進行重審，判處狼師13年有期徒刑，被告不滿量刑過重提出上訴後，大法院於本月25日駁回並維持13年刑期。

南韓又發生類似「N號房」的案件，一名小學老師竟脅迫120名未成年女性拍攝不雅影像，影片總計多達1900餘部。圖為N號房主嫌趙周彬。（美聯社）

南韓又發生類似「N號房」的案件，一名小學老師竟脅迫120名未成年女性拍攝不雅影像，影片總計多達1900餘部。圖為N號房主嫌趙周彬。（美聯社）

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