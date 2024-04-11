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涉綑綁性侵16名男童 高市國小狼師否認涉案遭停聘延押

國小教師涉嫌綑綁性侵16名男童，橋頭地院以涉案教師始終否認犯行，涉嫌重大有再犯之虞，裁定延押中。（資料照）

國小教師涉嫌綑綁性侵16名男童，橋頭地院以涉案教師始終否認犯行，涉嫌重大有再犯之虞，裁定延押中。（資料照）

2024/04/11 11:36

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市某國小教師涉嫌綑綁性侵16名男童，還拍下性侵過程，去年9月檢方聲押狼師獲准，隔月偵結起訴，狼師遭校方停聘，橋頭地院以涉案教師始終否認犯行，涉嫌重大有再犯之虞，裁定延押中。

高市議員白喬茵昨早質詢教育局長謝文斌，批評該師離譜行徑讓人毛骨悚然，高市教育局證實，這起校園性平案在去年3月15日被揭露，學校隨即按程序通報處理，去年6月21日，該師才被學校停聘接受檢警調查。

橋頭地檢署調查，這起妨害性自主案件於去年10月3日偵結起訴，確認至少16人受害，包括未滿14歲兒童，及未滿18歲的青少年，已查扣電腦主機及手機，發現拍攝錄製不雅照及相片，涉嫌重大，檢方訴請法院從重量刑。

該師涉犯兒童及少年性剝削防制條例、修正前兒童及少年性剝削防制條例、修正前兒童及少年性交易防制條例等合計27罪。

該師多年來陸續要求多名被害學童脫衣、綑綁，並拍攝照片、影片，被認再犯可能性極高，且他否認犯行，為防止勾串證人，移審後仍被裁定羈押，全案於橋頭地院審理中，院方認羈押原因及必要性仍在予以延押。

自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。

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