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    國1路竹交流道清晨2車禍 波及14車釀1死1命危3傷

    國1339公里路竹交流道南向路段，今天清晨5點多連續發生2起車禍事故，共有14部車分2處追撞，其中1部化學槽車翻覆。（高市消防局提供）

    國1339公里路竹交流道南向路段，今天清晨5點多連續發生2起車禍事故，共有14部車分2處追撞，其中1部化學槽車翻覆。（高市消防局提供）

    2025/01/14 08:59

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    國1南下338.5k化學槽車翻覆 外洩氫氧化鈉3萬公升警戒中

    〔記者蘇福男／高雄報導〕國道1號339公里路竹交流道南向路段今天清晨5點多發生2起車禍事故，共14輛車追撞成2堆，其中1輛化學槽車翻覆，已知1人當場死亡、1人命危、3人受傷，連續兩起車禍也造成南向路段大塞車，宛如大型停車場。

    1部化學槽車載運氫氧化鈉翻車打橫

    國道警察5隊初步調查，清晨5點2分國道1號南向338.5公里是3部車事故，2人受傷，其中1部化學槽車載運氫氧化鈉翻車打橫，須等待專業人員執行泄漏後才能開始排除。

    未料，清晨5點37分南向339公里也發生11部車追撞，1名年約50歲男子當場死亡、1名約70歲女子OHCA送醫搶救中，另3人全身多處撕裂傷、肩膀疼痛、意識清醒送醫治療。

    路竹南向入口封閉禁止車輛進入

    目前路竹南向入口封閉，禁止車輛進入，警方引導南向車輛由路竹南向出口離開，事故發生原因尚待國道警方進一步釐清。

    國1路竹交流道路段14部車分2處追撞，其中1部化學槽車翻覆，目前已知1人當場死亡、1命危、3傷。（高市消防局提供）

    國1路竹交流道路段14部車分2處追撞，其中1部化學槽車翻覆，目前已知1人當場死亡、1命危、3傷。（高市消防局提供）

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