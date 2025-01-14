隔空嗆沈伯洋忘切帳號！ 國民黨小編真實身分被曝光

沈伯洋在Threads上PO出疑似藍營小編忘記切帳號的截圖。（圖翻攝自沈伯洋臉書）

2025/01/14 20:28

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委張智倫近日自稱收到吹哨者爆料，指內政部2025年原本編列2218萬元的民防訓練預算，以密件形式逃避國會監督，逕自向地方警政單位推薦民進黨立委沈伯洋所領導的「黑熊學院」，懷疑私相授受，沈伯洋跳出來反駁，並與國民黨隔空交戰。怎料國民黨的臉書小編忘記切換帳號，致使真實身分曝光，遭網友嘲諷。

針對張智倫的指控，沈伯洋今天（14日）透過臉書發文反擊，「國民黨繼續造謠我，沒有下限。第一，黑熊應該直接提告加重誹謗；第二，如果國民黨無法證明『內政部給黑熊兩千萬』，那傅崐萁辭總召，朱立倫辭黨主席，啊不然造謠都沒有成本說不過去吧。」

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沈伯洋貼文發出後，出現一名網友在留言區回嗆：「我們已經舉證（內政部長）劉世芳認證密件，要賭這種芭樂票就一起賭，是不是如果黑熊學院提告失敗，賴清德就立刻辭職，現在連請示能力都沒有了嗎？」隨後沈伯洋發現，國民黨的官方臉書粉專也留下內容有8成像的留言，懷疑是前面出現的網友，就是國民黨的臉書小編，留言洗版忘記切換帳號。

沈伯洋在Threads上PO出，疑似藍營小編忘記切帳號的截圖，酸「國民黨小編要來嗆聲可以，不過要記得切帳號。還是說你們都是中央廚房？然後不要講那麼多，連『我保證內政部直接給黑熊兩千萬，不然辭職』都不敢講，就是造假嘛。傅崐萁和朱立倫就是不敢負責。然後同時間要來繼續刪減預算，把一堆經費刪到一元，擋國防，廢民防。真的欺負台灣人耶！」

網紅「四叉貓」劉宇後續爆料，藍委徐巧芯被求婚的那晚，該名忘記切帳號的國民黨小編有在現場，推測與徐巧芯關係不錯，應該是藍營草協聯盟出身。還有網友肉搜出小編背景，指他畢業於中國武漢華中大學法律系，不只是徐巧芯被求婚的見證人，也是徐巧芯老公劉彥澧都更協會的常務理事，現在是藍營新媒體部主任。

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